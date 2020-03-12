Лунин получил от клуба спонсорский Volkswagen
Аренда это или полноценный трансфер не сообщается
Несколько игроков "Овьедо", в том числе и украинец Андрей Лунин, получили от клуба спонсорские автомобили Volkswagen.
Полноценный это подарок или только возможность пользоваться автомобилем не сообщается.
Entrega de los vehículos oficiales @TartiereAuto a nuestros jugadores Luismi, Lunin, Rodrigo, Grippo y Coris ???????????? #RealOviedo pic.twitter.com/RiTZX34jaY— Real Oviedo (@RealOviedo) March 10, 2020
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