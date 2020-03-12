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Лунин получил от клуба спонсорский Volkswagen

Наши за границей
(1 голосов)

Аренда это или полноценный трансфер не сообщается

Лунин получил от клуба спонсорский Volkswagen
Новина українською

Несколько игроков "Овьедо", в том числе и украинец Андрей Лунин, получили от клуба спонсорские автомобили Volkswagen.

Полноценный это подарок или только возможность пользоваться автомобилем не сообщается.

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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