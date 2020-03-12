Максимов: Я в Полтаве по магазинам не хожу, сижу на базе

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о победе свой команды над "Десной" (1:0) и выходе в полуфинал Кубка Украины.

- Конечно рады что прошли, будем готовиться к следующей игре.

- Как мотивировали команду перед игрой?

- Ну, если нагнетать, игроки будут бояться и принимать не те решения, которые надо. А так более спокойно, и они принимают более правильные решения.

- То есть установка на полуфинал будет такой же?

- Да, конечно. Чтобы мяч не били куда попало. А то 10 мячей выбьют, а 5 к тебе вернутся. Лучше стараться играть в пас.

- Матч прошел без зрителей…

- Конечно, неприятно. У нас и так народ слабо ходит на футбол, а тут еще и это… Ну что, делать, хотя так играть не очень интересно.

- Скажите честно, в связи с карантином в Полтаве полки размели в магазинах?

- Не знаю, я по магазинам не хожу, я на базе сижу.