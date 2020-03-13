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Игорь Рахаев возглавил молдавский клуб

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(1 голосов)

Тренер вернулся к работе

Игорь Рахаев возглавил молдавский клуб
Новина українською

Украинский специалист Игорь Рахаев возглавил молдавский клуб "Бэльц".

Клуб был основан 10 марта и заявился во второй дивизион чемпионата страны.

Напомним, что последним местом работы 46-летнего специалиста был харьковский "Гелиос", который тренер покинул в апреле 2018 года.

Также Рахаев ранее возглавлял "Арсенал" Харьков, "Металлист" и "Актобе".

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В статье: Игорь Рахаев
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
13.03.2020 в 19:50
Рахаеву,только удачи!!!
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