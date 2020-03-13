Украинский специалист Игорь Рахаев возглавил молдавский клуб "Бэльц".

Клуб был основан 10 марта и заявился во второй дивизион чемпионата страны.

Напомним, что последним местом работы 46-летнего специалиста был харьковский "Гелиос", который тренер покинул в апреле 2018 года.

Также Рахаев ранее возглавлял "Арсенал" Харьков, "Металлист" и "Актобе".