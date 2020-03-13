Игорь Рахаев возглавил молдавский клуб
Тренер вернулся к работе
Украинский специалист Игорь Рахаев возглавил молдавский клуб "Бэльц".
Клуб был основан 10 марта и заявился во второй дивизион чемпионата страны.
Напомним, что последним местом работы 46-летнего специалиста был харьковский "Гелиос", который тренер покинул в апреле 2018 года.
Также Рахаев ранее возглавлял "Арсенал" Харьков, "Металлист" и "Актобе".
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satellite (Харьков)
13.03.2020 в 19:50
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