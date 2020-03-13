Минское Динамо арендовало у Слована украинца Сухоцкого

Минское "Динамо" арендовало 27-летнего украинский защитника братиславского "Слована" Артема Сухоцкого.

Срок аренды рассчитан до середины июля текущего года. В своей новой команде Сухоцкий будет играть под номером 24.

Напомним, что украинец выступает за "Слован" с 2018-го. За это время он в 51 матче забил 3 гола и сделал 9 ассистов.

Сухоцкий ранее также играл за "Динамо", "Мариуполь", "Александрию" и "Зарю".