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Минское Динамо арендовало у Слована украинца Сухоцкого

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Аренда до середины июля

Минское Динамо арендовало у Слована украинца Сухоцкого
Новина українською

Минское "Динамо" арендовало 27-летнего украинский защитника братиславского "Слована" Артема Сухоцкого.

Срок аренды рассчитан до середины июля текущего года. В своей новой команде Сухоцкий будет играть под номером 24.

Напомним, что украинец выступает за "Слован" с 2018-го. За это время он в 51 матче забил 3 гола и сделал 9 ассистов.

Сухоцкий ранее также играл за "Динамо", "Мариуполь", "Александрию" и "Зарю".

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В статье: Динамо (Минск) Артем Сухоцкий Слован (Братислава)
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Источник:
Динамо (Минск)

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