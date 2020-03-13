Минское Динамо арендовало у Слована украинца Сухоцкого
Аренда до середины июля
Минское "Динамо" арендовало 27-летнего украинский защитника братиславского "Слована" Артема Сухоцкого.
Срок аренды рассчитан до середины июля текущего года. В своей новой команде Сухоцкий будет играть под номером 24.
Напомним, что украинец выступает за "Слован" с 2018-го. За это время он в 51 матче забил 3 гола и сделал 9 ассистов.
Сухоцкий ранее также играл за "Динамо", "Мариуполь", "Александрию" и "Зарю".
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Источник:Динамо (Минск)
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