Анкарагюджю обыграл Ризеспор. Родригес и Гармаш забили по голу, Морозюк получил два горчичника за две минуты

Несмотря на пандемию коронавируса, в Турции продолжают играть в футбол (правда, без зрителей).

В пятницу 13 марта 26-й тур чемпионата страны стартовал матчем, в котором "Анкарагюджю" Жерсона Родригеса принимал "Ризеспор" Гармаша, Морозюка и Борячука.

Родригеш, Гармаш и Морозюк вышли в старте своих команд, а вот Борячук остался в запасе.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте, а Родригеш на 22-й удвоил преимущество. Гармаш в конце 1-го тайма сократил отставание, но большего команда из Ризе выжать не смогла.

А уже под конец матча Морозюк на эмоциях получил две желтые карточки за две минуты и был удален с поля, причем второй "горчичник" Николай получил за фол на Родригесе.

Анкарагюджю – Ризеспор 2:1

Голы: Албайрак (17, аг), Родригеш (22) – Гармаш (45+1)

Удаление: Морозюк (90+4)

Гол Родригеса:

Гол Гармаша:

Удаление Морозюка: