  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Анкарагюджю обыграл Ризеспор. Родригес и Гармаш забили по голу, Морозюк получил два горчичника за две минуты
В тренде

Анкарагюджю обыграл Ризеспор. Родригес и Гармаш забили по голу, Морозюк получил два горчичника за две минуты

Наши за границей
(1 голосов)

В Турции в футбол пока что играют

Анкарагюджю обыграл Ризеспор. Родригес и Гармаш забили по голу, Морозюк получил два горчичника за две минуты
Новина українською

Несмотря на пандемию коронавируса, в Турции продолжают играть в футбол (правда, без зрителей).

В пятницу 13 марта 26-й тур чемпионата страны стартовал матчем, в котором "Анкарагюджю" Жерсона Родригеса принимал "Ризеспор" Гармаша, Морозюка и Борячука.

Родригеш, Гармаш и Морозюк вышли в старте своих команд, а вот Борячук остался в запасе.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте, а Родригеш на 22-й удвоил преимущество. Гармаш в конце 1-го тайма сократил отставание, но большего команда из Ризе выжать не смогла.

А уже под конец матча Морозюк на эмоциях получил две желтые карточки за две минуты и был удален с поля, причем второй "горчичник" Николай получил за фол на Родригесе.

Анкарагюджю – Ризеспор 2:1

Голы: Албайрак (17, аг), Родригеш (22) – Гармаш (45+1)

Удаление: Морозюк (90+4)

Гол Родригеса:

Гол Гармаша:

Удаление Морозюка:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Генчлербирлиги (Анкара) Ризеспор (Ризе) Андрей Борячук Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Королів Антон (Берген - Жидачів)
13.03.2020 в 21:11
Різеспор має фінансові проблеми. Їх зараз сплавляють до Селезньова в лігу. Чи сплавлять - побачимо
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...