Шахтер Вернидуба уверенно обыграл Торпедо и вышел в полуфинал Кубка Беларуси
"Шахтер" Солигорск во 1/2 кубка сыграет со "Славией"
В ответном матче 1/4 Кубка Беларусси "Шахтер" Солигорск под руководством Юрия Вернидуба обыграл "Торпедо-БелАЗ" 2:0.
Дублем в игре отличился полузащитник хозяев Юрий Кендыш. Сначала хайбек забил с игры на 88-й минуте, голевую передачу отдал албанский форвард Аздрен Ллуллаку. А на 94-й минуте Кендыш реализовал пенальти.
В первой встрече "горняки" одержали минимальную победу 1:0 над своим соперником. Таким образом "Шахтер" прошел в полуфинал национального кубка Беларусси.
В 1/8 команда из Солигорска обыграла по сумме двох матчей "Локомотив" Гомель 2:1.
В полуфинале подопечные Вернидуба сыграют со "Славией" Мозырь.
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