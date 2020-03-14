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Шахтер Вернидуба уверенно обыграл Торпедо и вышел в полуфинал Кубка Беларуси

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"Шахтер" Солигорск во 1/2 кубка сыграет со "Славией"

Шахтер Вернидуба уверенно обыграл Торпедо и вышел в полуфинал Кубка Беларуси
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В ответном матче 1/4 Кубка Беларусси "Шахтер" Солигорск под руководством Юрия Вернидуба обыграл "Торпедо-БелАЗ" 2:0.

Дублем в игре отличился полузащитник хозяев Юрий Кендыш. Сначала хайбек забил с игры на 88-й минуте, голевую передачу отдал албанский форвард Аздрен Ллуллаку. А на 94-й минуте Кендыш реализовал пенальти.

В первой встрече "горняки" одержали минимальную победу 1:0 над своим соперником. Таким образом "Шахтер" прошел в полуфинал национального кубка Беларусси.

В 1/8 команда из Солигорска обыграла по сумме двох матчей "Локомотив" Гомель 2:1.

В полуфинале подопечные Вернидуба сыграют со "Славией" Мозырь.

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В статье: Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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