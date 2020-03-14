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Огбонна: Такое чувство, что руководство АПЛ ждало, когда кто-нибудь умрет, прежде чем что-то предпринять

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Защитник "Вест Хэма" высказался о приостановке АПЛ

Огбонна: Такое чувство, что руководство АПЛ ждало, когда кто-нибудь умрет, прежде чем что-то предпринять
Новина українською

Защитник лондонского "Вест Хэма" Анджело Огбонна поделился мыслями насчет решения приостановить АПЛ из-за коронавируса.

– Лучше поздно, чем никогда?

– Да. Я счастлив, мне стало легче от того, что все приостановлено, включая низшие лиги. Казалось, будто такую серьезную проблему игнорируют.

– В английском футболе все еще недооценивают проблему, несмотря на случаи заражения?

– Вопрос не только в футболе. Дело касается менталитета всей страны. Здесь по-прежнему не осознают опасности вируса, который может передаваться в считанные секунды, если вы не будете вести себя правильно.

– Микель Артета заражен коронавирусом. По крайней мере, матч "Арсенала" с "Манчестер Сити" отложили вовремя, не так ли?

– Да, но абсолютно неприемлемо, что игра с "Вест Хэмом" состоялась. Они же сыграли с "Олимпиакосом", президент которого заражен. Выглядело так, будто руководство АПЛ ждало, когда кто-нибудь умрет, прежде чем что-то предпринять, – сказал Анджело Огбонна.

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В статье: Анджело Огбонна АПЛ Вест Хэм (Лондон) коронавирус
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Источник:
Corriere della Sera
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