Огбонна: Такое чувство, что руководство АПЛ ждало, когда кто-нибудь умрет, прежде чем что-то предпринять

Защитник лондонского "Вест Хэма" Анджело Огбонна поделился мыслями насчет решения приостановить АПЛ из-за коронавируса.

– Лучше поздно, чем никогда?

– Да. Я счастлив, мне стало легче от того, что все приостановлено, включая низшие лиги. Казалось, будто такую серьезную проблему игнорируют.

– В английском футболе все еще недооценивают проблему, несмотря на случаи заражения?

– Вопрос не только в футболе. Дело касается менталитета всей страны. Здесь по-прежнему не осознают опасности вируса, который может передаваться в считанные секунды, если вы не будете вести себя правильно.

– Микель Артета заражен коронавирусом. По крайней мере, матч "Арсенала" с "Манчестер Сити" отложили вовремя, не так ли?

– Да, но абсолютно неприемлемо, что игра с "Вест Хэмом" состоялась. Они же сыграли с "Олимпиакосом", президент которого заражен. Выглядело так, будто руководство АПЛ ждало, когда кто-нибудь умрет, прежде чем что-то предпринять, – сказал Анджело Огбонна.