Зинченко: Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, как в Англии обстоят дела с коронавирусом.

"Кушаем чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан напичкала мне все карманы этими антисептиками. На базу поехать не можем, потому что все закрыто. Все заведения в Манчестере пустые.

Что касается футбола, мы сами не знаем расписание. С 13 марта не тренируемся, третий день сидим дома. Вечером 15 марта должны получить расписание касательно следующей недели.

По поводу того, что клубы не будут отпускать своих игроков в национальные команды. Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных, нужно просто пережить этот момент", – сказал Зинченко.