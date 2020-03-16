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Зинченко: Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных

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(1 голосов)

В Англии все серьезно

Зинченко: Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, как в Англии обстоят дела с коронавирусом.

"Кушаем чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан напичкала мне все карманы этими антисептиками. На базу поехать не можем, потому что все закрыто. Все заведения в Манчестере пустые.

Что касается футбола, мы сами не знаем расписание. С 13 марта не тренируемся, третий день сидим дома. Вечером 15 марта должны получить расписание касательно следующей недели.

По поводу того, что клубы не будут отпускать своих игроков в национальные команды. Нет смысла сейчас проводить товарищеские матчи сборных, нужно просто пережить этот момент", – сказал Зинченко.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Kristo (Львов)
16.03.2020 в 19:35
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