Лунин: У нас в регионе все более-менее спокойно
В Астурии паники не наблюдается
Украинский кипер "Овьедо" Андрей Лунин рассказал о ситуации с пандемией в испанском регионе Астурия.
"По поводу нашей зоны, то все более-менее спокойно. Какой-то тревоги нет, люди скупаются по чуть-чуть. Мы тоже скупились, дома все есть", - сказал Лунин.
Напомним, что Испания, как и все ведущие европейские чемпионаты, остановила проведение турниров.
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Источник:ПРОФУТБОЛ
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