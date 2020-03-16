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Лунин: У нас в регионе все более-менее спокойно

Наши за границей
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В Астурии паники не наблюдается

Лунин: У нас в регионе все более-менее спокойно
Новина українською

Украинский кипер "Овьедо" Андрей Лунин рассказал о ситуации с пандемией в испанском регионе Астурия.

"По поводу нашей зоны, то все более-менее спокойно. Какой-то тревоги нет, люди скупаются по чуть-чуть. Мы тоже скупились, дома все есть", - сказал Лунин.

Напомним, что Испания, как и все ведущие европейские чемпионаты, остановила проведение турниров.

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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