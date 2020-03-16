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Марез: Певцом из игроков Сити мог бы стать Зинченко. У него и клип есть

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Талантливый человек талантлив во всем

Марез: Певцом из игроков Сити мог бы стать Зинченко. У него и клип есть
Новина українською

Хавбек "Манчестер Сити" Рияд Марез ответил на каверзные вопросы своего одноклубника Бенжамена Менди.

В частности, на вопрос о том, кто из состава "Сити" смог бы стать певцом, Марез назвал Александра Зинченко.

"У него и видеоклип есть на Youtube". – сказал Марез.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Рияд Марез
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