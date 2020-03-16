Марез: Певцом из игроков Сити мог бы стать Зинченко. У него и клип есть
Талантливый человек талантлив во всем
Хавбек "Манчестер Сити" Рияд Марез ответил на каверзные вопросы своего одноклубника Бенжамена Менди.
В частности, на вопрос о том, кто из состава "Сити" смог бы стать певцом, Марез назвал Александра Зинченко.
"У него и видеоклип есть на Youtube". – сказал Марез.
How they going to do Zinchenko like that! ????????@Mahrez22 and @benmendy23 are up next in the latest edition of Who's Most Likely! ????— Manchester City (@ManCity) March 16, 2020
???? #ManCity pic.twitter.com/im2yUPSCYM
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