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Наши за границей. Полный вперед перед полной остановкой

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Мало лиг, много активности

Наши за границей. Полный вперед перед полной остановкой
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

К только-только закончившемуся уик-энду на ногах в "зоне УЕФА" остались лишь шесть высших дивизионов плюс Кубок Беларуси. Причем венгерская лига уже объявила о приостановке первенства, такое же сообщение ожидается от казахстанской и, возможно, даже от турецкой. Тем не менее, уик-энд украинских легионеров неожиданно выдался насыщенным, урожайным. Пусть и не всегда успешным для их команд. Ну и как не вспомнить еще раз о замечательном походе "Аталанты"!

Италия

В мире коронавируса все меняется настолько быстро и часто, что новости предыдущего вторника уже кажутся откровенно старыми, забытыми. Даже феноменальное достижение "Аталанты". И все же... 14-ая команда Серии А по зарплатной ведомости, дебютант Лиги Чемпионов отгрузила восемь мячей в двух матчах "Валенсии" (до этого лишь однажды пропускавшей четыре мяча в одном матче турнира) и вышла в четвертьфинал. А Йосип Иличич четырьмя голами в Валенсии (4:3) и пятью в двух побил целую серию рекордов. Уже к марту забиты 87 мячей во всех турнирах. Неудивительно, что Европа изумлена и восхищена.

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Иличич гордо заявляет, что "Богиня" - уже не сюрприз, не случайность, а реальность. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини признал, что забивать столько (13 мячей в последних четырех матчах ЛЧ) ненормально, но это не умаляет его радости. Президент Антонио Перкасси говорит об истории всего европейского футбола. А игроки просто отпраздновали победу футболкой с надписью "Бергамо, это для тебя", говорили о посвящении и падающим с ног медикам. Страдающий город из эпицентра эпидемии действительно получил немного положительной энергии в тяжёлые времена. Футбол всегда спасал итальянцев от депрессии.

Где в этом пазле место для 12-ти игровых минут Руслана Малиновского? Стоит ли описывать его игру при счете 3:3, уже все объяснявшем, подсчитывать ТТД? Стоит ли вновь переживать из-за того, что настолько великолепная атака и налаженная командная игра вновь не оставляют ему шанса на стартовый состав? По-моему, это нецелесообразно. Он - часть команды, вносит свою лепту в исторический сезон, учится. А это уже немало.

Венгрия

Уже в который раз "Ференцварош" продемонстрировал умение держать удар. О стабильности в последнее время говорить не приходится - ничья, победа, поражение, победа, ничья, победа. В соперниках в очередном туре был новичок и безоговорочный аутсайдер лиги, в предыдущих семи набравший лишь одно очко. На 56-ой минуте матча против него счет был всего лишь 1:0. Пустые трибуны лишали важного домашнего преимущества. Тем не менее, удалось одержать убедительную победу (5:0), довести домашнюю серию без поражений до 49-ти матчей. И увеличить преимущество по набранным очкам до трех с двумя матчами в запасе.

Александр Зубков отыграл 81 минуту и ассистировал к двум первым голам. Пас вразрез в динамичной атаке ближе к правому флангу, отличный навес на голову Исаэлю слева. Чуть не попал в ворота собственным ударом, кроме этого, дважды пробивал менее точно издали. Игорь Харатин отыграл полный матч, полностью перекрывал попытки соперника выйти в атаку, отдал Исаэлю под удар в стойку. А Сергей Ребров остался доволен настроем команды в такое непростое время. Он заявил, что получил немало ответов от подопечных.

"Фехервар" также ответил. На 0:2 в первом четвертьфинальном матче Кубка. Дома "Залаэгерсег" был разгромлен со счетом 5:0. Во многом благодаря возвращению Ивана Петряка в стартовый состав.

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Однако в лиге вновь не удалось сохранить нужный темп. После трех побед подряд в НБ1 с разницей в три мяча последовала домашняя ничья с "Дьошдьором". Правда, последний (5 место) не проиграл уже седьмой гостевой матч подряд, так что был достойным соперником. А почти ровно год назад победил в гостях тогда еще "Види". И все же такие матчи нужно брать. Именно из-за таких 1:1 на ровном месте и не стают чемпионом.

В Кубке Петряк пробивал из района линии штрафной. Неточно. Ударом в упор не переиграл вратаря. Зато отдал ассист "кроссом" слева во вратарскую. И почти такой же - тогда добили со второго раза. А в лиге он начал забросом мимо Сергея Шестакова с левого фланга. Убегал от него и выходил на вратаря. Но партнер по команде смазал, голкипер спас. В другом, не связанном с Петряком эпизоде, Шестаков отлично вытащил мяч с линии ворот. И тренеру "Фехервара" пришлось говорить о реализации, пропущенном со "стандарта" на 90-ой минуте, жаловаться на якобы слишком оборонительную игру "Дьошдьора". Очки потеряны.

"Мезьоковезд" и "Академия Пушкаша" встретились дважды в течение нескольких дней дома у первых. В Кубке 1:1 позволил хозяевам пробиться в полуфинал, где они сыграют с "Фехерваром". А в лиге ни третья, ни ее четвёртая команда не забивали. Михаил Месхи отыграл два полных матча за "Мезьоковезд". Шандор Вайда - 23 минуты в лиге. Артем Фаворов отыграл за "Академию" в первом матче второй тайм, во втором - все 90 минут.

Отметим также матч лиги "Гонвед" - "Кишварда" (1:5). Здесь за гостей отыграли Роман Карасюк и Богдан Мельник. Последний получил жёлтую карточку.

Турция

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Главный тренер "Ризеспора" Унал Караман вынужден называть каждый матч своей команды финалом. Тем более, что впереди ожидают еще несколько выездов к прямым конкурентам. С другой стороны, он считает, что хороший второй тайм в гостевом матче против "Анкарагюджю" (1:2) после слабого первого дает надежду, доволен и физическим состоянием игроков, и настроем, и игрой. Считает, что не хватает лишь результата и что без двух пропущенных со стандартных положений в дебюте все было бы иначе. Уверен, что удастся закончить сезон удачно и летом построить более сильную команду. Но как раз последние слова настораживают.

Похоже, "Ризеспор" не считает себя аутсайдером, не допускает вариант вылета. А такие команды в борьбе с настоящими аутсайдерами нередко даже не замечали, как вылетали. Опыт борьбы за выживание неоценим, и игроки, привыкшие бороться за высокие места, могут оказаться психологически неготовыми. Например, недавняя голевая надежда украинского футбола Андрей Борячук не находит себе места. Он вновь остался в запасе. Денис Гармаш то играет, то не играет. А Николай Морозюк играет почти постоянно, но в отчетном матче умудрился получить две жёлтые карточки в добавленное время. Его будет не хватать в будущем.

Гармаш вернулся на поле после двух матчей в запасе. Он отыграл 82 минуты и сумел помочь худшей гостевой команде лиги по забитым голом. Своим вторым в сезоне. В добавленное время первого тайма Денис замкнул головой в упор и вернул интригу в игру. В целом он был лучшим на поле по ударам по воротам - пять, причем четыре из них были нанесены как минимум из центра штрафной. Однако неточность и защитники не позволили достичь большего. Помогал команде и во владении мячом (72 процента!), и в отборе. Но этого не хватило. Не хватило и шести "кроссов" Морозюка, из них два завершили неудачными ударами.

Всего два очка в семи матчах - и "Ризеспор" уже в зоне вылета.

Мы уже передавали сообщения турецких СМИ о предпочтении, отдаваемом главным тренером "Кайсериспора" Робертом Просинечки своему протеже Мурису Мешановичу. Разгром 1:5 в предыдущем туре предоставил хорвату легитимацию изменить состав. Так Артем Кравец, поучаствовавший в голе, остался в запасе. И в домашнем матче против "Малатьяспора" такие кадровые решения оправдались - Мешанович забил, "Кайсериспор" победил (2:1). Он остался последним, но до спасительного места три очка.

Кстати, после матча Просинечки заявил, что для его команды назвать каждый матч "финалом" даже недостаточно сильно. Нужно слово посильнее.

Второй дивизион. "Балыкесирспор" - "Бурсаспор" 1:3. Евгений Селезнев - 83 минуты и ассист за гостей.

"Бурсаспор" - "Болуспор" 1:1. Селезнев - полный матч.

"Бурсаспор" на третьем месте, до второго одно очко.

Беларусь

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В этой стране лига еще не началась. И не факт, что начнётся вовремя. Зато за предыдущую неделю были сыграны оба четвертьфинальных матча Кубка. Чемпион страны брестское "Динамо" начал забивать "Ислочи" лишь в серии пенальти. Но все же вышел в полуфинал. Один из ударов четко низом реализовал Александр Нойок. До этого же были четыре удаления в первом матче, слова тренера аутсайдера о "съезде с катушек", судейский скандал во втором, жалобы фаворита на тяжелейшее гостевое поле и обещания Артема Милевского настелить новый газон. Скучно в этих матчах, несмотря на отсутствие голов с игры, не было.

Отметим два выведения Милевским (85 минут в первом матче, ровно 90 во втором) партнёров по команде на удачные позиции. Первый умудрился не попасть, второй после черпачка Артема, также в штрафной, попал в руку Александра Папуша. В упор, но рука уж слишком была отставлена. Арбитр промолчал. Также Милевский начал атаку пасом пяткой и закончил ее слабым ударом во вратаря почти в упор. А Нойок регулярно, но неточно стрелял издали. Он отыграл два полных матча. Папуш отыграл восемь минут в первом и полный второй с жёлтой карточкой.

Юрий Вернидуб возглавил солигорский "Шахтер" еще в ноябре. Цели тренер и клуб ставят высокие - все трофеи в Беларуси и групповой этап Лиги Европы. Также тренер говорил о перестраивании игры с акцентом на атаку. Что ж, пока что задания не выполнены. Команда уже проиграла Суперкубок, в пяти матчах при Вернидубе забила лишь четыре мяча. Хотя бы удалось убрать "Торпедо-БелАЗ" с пути в полуфинал Кубка. Впрочем, первую победу (1:0) принес гол в дебюте, а вторую (2:0) - два в концовке с помощью быстрой атаки и пенальти. Украинский специалист сетовал на погоду и недостаток мастерства. За ним будут пристально следить.

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Дмитрий Юсов отыграл 30 минут за побежденных в первом матче и 79 - во втором.

БАТЭ выбил из турнира минское "Динамо". Полный второй матч (2:3) отыграл новичок минчан Артем Сухоцкий. Арендованный у "Слована" из Братиславы левый защитник получил жёлтую карточку. Дмитрий Билоног отыграл 22 минуты в этом матче.

Также отметим окончание карьеры Артемом Старгородским. Воспитанник киевского "Динамо" и экс-игрок "Таврии", "Арсенала" и "Черноморца" повесил бутсы на гвоздь в 38-летнем возрасте. Последние пять лет он провел именно в Высшей лиге Беларуси.

Казахстан

Пожалуй, главной сенсацией начала Чемпионата стала победа "Шахтера" в Караганде над "Кайратом" (1:0). Подопечные Вячеслава Грозного уступили по ударам по воротам со счетом 6:26, а по владению мячом - 35:65. Соперники обвиняли их в глухой обороне. Впрочем, Грозного, бурно праздновавшего победу, все это не интересовало. Он говорил о терпении и выполнении указаний подопечными и даже признал, что в первом тайме не искал мяч. Лишь во втором он потребовал и увидел улучшение. А "Кайрат", похоже, все свои голы оставил в матче против "Окжетпеса" за несколько дней до этого. Тогда были забиты пять. Несимметрично.

Одним из факторов провала "Кайрата" с реализацией (а создал он достаточно) стали проблемы лучшего бомбардира лиги предыдущего сезона Адеринсолы Эсеолы. Он получил травму на сборах, не набрал форму и вышел лишь на замену в начале второго тайма. Запомнился разве что скидкой головой под удар в упор во вратаря. А против "Окжетпеса" он вышел на поле лишь на 68-ой минуте, при счете 5:0. Кстати, к тому моменту соперник еще и играл вдесятером - на первой добавленной минуте первого тайма Андрей Мищенко сорвал прорыв к воротам подкатом сзади. А до того прошел голевой пас мимо защитника. Защитники Грозного стояли крепче.

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На счету "Кайрата" шесть очков в трех матчах, "Шахтера" - три в двух, "Окжетпеса" - ноль в двух.

Новичок лиги "Каспий" также очков еще не набирал. Но ведь мог сотворить свою сенсацию и вернуться с 0:3 против чемпиона страны "Астаны". Тарас Бондаренко, перебравшийся из сербской команды "Раднички" под крыло сербского тренера Срджана Благоевича, сделал счет 2:3 ударом головой с подачи углового. Правда, уже в добавленное время. Первый гол Тараса в новой лиге.

"Иртыш" - "Кызыл-Жар" 1:1. Максим Драченко отыграл полный матч за гостей.

Россия

Гандикап "Зенита" во главе российской лиги составляет уже девять очков. В субботу он разгромил дома "Урал" (10) тренера Дмитрия Парфёнова со счётом 7:1. На 12-ой минуте Ярослав Ракицкий (80 минут на поле) штрафным ударом попал лишь в "стенку", но не остановился, пришёл в левую часть штрафной и отдал ассист Дзюбе. Также он начал голевую контратаку. Вратарь уральцев Ярослав Годзюр грубо ошибся в одном голевом эпизоде, выпустив простой мяч из рук, но спас в двух дуэлях с форвардами, да и в целом совершил 11 сейвов. А правого защитника Дениса Кулакова постоянно разрывали на фланге. Кошмарный матч для него.

"Ахмат" - "Динамо" Москва (6) 2:3. Иван Ордец - полный матч. Оставил дыру для паса вразрез в одном голевом эпизоде и проиграл дуэль, в результате чего мяч отскочил под точный удар, в другом.

"Арсенал" Тула - "Рубин" (14) 0:1. Олег Данченко - полный матч.

Отметим также победный гол Евгения Новака за "Вардар" в матче македонской лиги против "Штруги" (1:0). Его команда лидирует с десятиочковым преимуществом. А Алексей Дитятьев успел отыграть за "Краковию" в матче Кубка Польши против представителя Второго дивизиона "Тыхы". Фаворит добыл победу лишь в овертайме - 2:1. Украинец получил жёлтую карточку.

Фото - официальные сайты "Фехервара" и "Аталанты", Milliyet, Pressball.by, Sports.kz

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В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Артем Милевский Сергей Ребров Юрий Вернидуб Иван Петряк Шахтер (Солигорск) Вячеслав Грозный Александр Нойок Руслан Малиновский Наши за границей Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Динамо (Брест) Адеринсола Эсеола Александр Зубков МОЛ Фехервар
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