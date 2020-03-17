Наши за границей. Полный вперед перед полной остановкой

К только-только закончившемуся уик-энду на ногах в "зоне УЕФА" остались лишь шесть высших дивизионов плюс Кубок Беларуси. Причем венгерская лига уже объявила о приостановке первенства, такое же сообщение ожидается от казахстанской и, возможно, даже от турецкой. Тем не менее, уик-энд украинских легионеров неожиданно выдался насыщенным, урожайным. Пусть и не всегда успешным для их команд. Ну и как не вспомнить еще раз о замечательном походе "Аталанты"!

Италия

В мире коронавируса все меняется настолько быстро и часто, что новости предыдущего вторника уже кажутся откровенно старыми, забытыми. Даже феноменальное достижение "Аталанты". И все же... 14-ая команда Серии А по зарплатной ведомости, дебютант Лиги Чемпионов отгрузила восемь мячей в двух матчах "Валенсии" (до этого лишь однажды пропускавшей четыре мяча в одном матче турнира) и вышла в четвертьфинал. А Йосип Иличич четырьмя голами в Валенсии (4:3) и пятью в двух побил целую серию рекордов. Уже к марту забиты 87 мячей во всех турнирах. Неудивительно, что Европа изумлена и восхищена.

Иличич гордо заявляет, что "Богиня" - уже не сюрприз, не случайность, а реальность. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини признал, что забивать столько (13 мячей в последних четырех матчах ЛЧ) ненормально, но это не умаляет его радости. Президент Антонио Перкасси говорит об истории всего европейского футбола. А игроки просто отпраздновали победу футболкой с надписью "Бергамо, это для тебя", говорили о посвящении и падающим с ног медикам. Страдающий город из эпицентра эпидемии действительно получил немного положительной энергии в тяжёлые времена. Футбол всегда спасал итальянцев от депрессии.

Где в этом пазле место для 12-ти игровых минут Руслана Малиновского? Стоит ли описывать его игру при счете 3:3, уже все объяснявшем, подсчитывать ТТД? Стоит ли вновь переживать из-за того, что настолько великолепная атака и налаженная командная игра вновь не оставляют ему шанса на стартовый состав? По-моему, это нецелесообразно. Он - часть команды, вносит свою лепту в исторический сезон, учится. А это уже немало.

Венгрия

Уже в который раз "Ференцварош" продемонстрировал умение держать удар. О стабильности в последнее время говорить не приходится - ничья, победа, поражение, победа, ничья, победа. В соперниках в очередном туре был новичок и безоговорочный аутсайдер лиги, в предыдущих семи набравший лишь одно очко. На 56-ой минуте матча против него счет был всего лишь 1:0. Пустые трибуны лишали важного домашнего преимущества. Тем не менее, удалось одержать убедительную победу (5:0), довести домашнюю серию без поражений до 49-ти матчей. И увеличить преимущество по набранным очкам до трех с двумя матчами в запасе.

Александр Зубков отыграл 81 минуту и ассистировал к двум первым голам. Пас вразрез в динамичной атаке ближе к правому флангу, отличный навес на голову Исаэлю слева. Чуть не попал в ворота собственным ударом, кроме этого, дважды пробивал менее точно издали. Игорь Харатин отыграл полный матч, полностью перекрывал попытки соперника выйти в атаку, отдал Исаэлю под удар в стойку. А Сергей Ребров остался доволен настроем команды в такое непростое время. Он заявил, что получил немало ответов от подопечных.

"Фехервар" также ответил. На 0:2 в первом четвертьфинальном матче Кубка. Дома "Залаэгерсег" был разгромлен со счетом 5:0. Во многом благодаря возвращению Ивана Петряка в стартовый состав.

Однако в лиге вновь не удалось сохранить нужный темп. После трех побед подряд в НБ1 с разницей в три мяча последовала домашняя ничья с "Дьошдьором". Правда, последний (5 место) не проиграл уже седьмой гостевой матч подряд, так что был достойным соперником. А почти ровно год назад победил в гостях тогда еще "Види". И все же такие матчи нужно брать. Именно из-за таких 1:1 на ровном месте и не стают чемпионом.

В Кубке Петряк пробивал из района линии штрафной. Неточно. Ударом в упор не переиграл вратаря. Зато отдал ассист "кроссом" слева во вратарскую. И почти такой же - тогда добили со второго раза. А в лиге он начал забросом мимо Сергея Шестакова с левого фланга. Убегал от него и выходил на вратаря. Но партнер по команде смазал, голкипер спас. В другом, не связанном с Петряком эпизоде, Шестаков отлично вытащил мяч с линии ворот. И тренеру "Фехервара" пришлось говорить о реализации, пропущенном со "стандарта" на 90-ой минуте, жаловаться на якобы слишком оборонительную игру "Дьошдьора". Очки потеряны.

"Мезьоковезд" и "Академия Пушкаша" встретились дважды в течение нескольких дней дома у первых. В Кубке 1:1 позволил хозяевам пробиться в полуфинал, где они сыграют с "Фехерваром". А в лиге ни третья, ни ее четвёртая команда не забивали. Михаил Месхи отыграл два полных матча за "Мезьоковезд". Шандор Вайда - 23 минуты в лиге. Артем Фаворов отыграл за "Академию" в первом матче второй тайм, во втором - все 90 минут.

Отметим также матч лиги "Гонвед" - "Кишварда" (1:5). Здесь за гостей отыграли Роман Карасюк и Богдан Мельник. Последний получил жёлтую карточку.

Турция

Главный тренер "Ризеспора" Унал Караман вынужден называть каждый матч своей команды финалом. Тем более, что впереди ожидают еще несколько выездов к прямым конкурентам. С другой стороны, он считает, что хороший второй тайм в гостевом матче против "Анкарагюджю" (1:2) после слабого первого дает надежду, доволен и физическим состоянием игроков, и настроем, и игрой. Считает, что не хватает лишь результата и что без двух пропущенных со стандартных положений в дебюте все было бы иначе. Уверен, что удастся закончить сезон удачно и летом построить более сильную команду. Но как раз последние слова настораживают.

Похоже, "Ризеспор" не считает себя аутсайдером, не допускает вариант вылета. А такие команды в борьбе с настоящими аутсайдерами нередко даже не замечали, как вылетали. Опыт борьбы за выживание неоценим, и игроки, привыкшие бороться за высокие места, могут оказаться психологически неготовыми. Например, недавняя голевая надежда украинского футбола Андрей Борячук не находит себе места. Он вновь остался в запасе. Денис Гармаш то играет, то не играет. А Николай Морозюк играет почти постоянно, но в отчетном матче умудрился получить две жёлтые карточки в добавленное время. Его будет не хватать в будущем.

Гармаш вернулся на поле после двух матчей в запасе. Он отыграл 82 минуты и сумел помочь худшей гостевой команде лиги по забитым голом. Своим вторым в сезоне. В добавленное время первого тайма Денис замкнул головой в упор и вернул интригу в игру. В целом он был лучшим на поле по ударам по воротам - пять, причем четыре из них были нанесены как минимум из центра штрафной. Однако неточность и защитники не позволили достичь большего. Помогал команде и во владении мячом (72 процента!), и в отборе. Но этого не хватило. Не хватило и шести "кроссов" Морозюка, из них два завершили неудачными ударами.

Всего два очка в семи матчах - и "Ризеспор" уже в зоне вылета.

Мы уже передавали сообщения турецких СМИ о предпочтении, отдаваемом главным тренером "Кайсериспора" Робертом Просинечки своему протеже Мурису Мешановичу. Разгром 1:5 в предыдущем туре предоставил хорвату легитимацию изменить состав. Так Артем Кравец, поучаствовавший в голе, остался в запасе. И в домашнем матче против "Малатьяспора" такие кадровые решения оправдались - Мешанович забил, "Кайсериспор" победил (2:1). Он остался последним, но до спасительного места три очка.

Кстати, после матча Просинечки заявил, что для его команды назвать каждый матч "финалом" даже недостаточно сильно. Нужно слово посильнее.

Второй дивизион. "Балыкесирспор" - "Бурсаспор" 1:3. Евгений Селезнев - 83 минуты и ассист за гостей.

"Бурсаспор" - "Болуспор" 1:1. Селезнев - полный матч.

"Бурсаспор" на третьем месте, до второго одно очко.

Беларусь

В этой стране лига еще не началась. И не факт, что начнётся вовремя. Зато за предыдущую неделю были сыграны оба четвертьфинальных матча Кубка. Чемпион страны брестское "Динамо" начал забивать "Ислочи" лишь в серии пенальти. Но все же вышел в полуфинал. Один из ударов четко низом реализовал Александр Нойок. До этого же были четыре удаления в первом матче, слова тренера аутсайдера о "съезде с катушек", судейский скандал во втором, жалобы фаворита на тяжелейшее гостевое поле и обещания Артема Милевского настелить новый газон. Скучно в этих матчах, несмотря на отсутствие голов с игры, не было.

Отметим два выведения Милевским (85 минут в первом матче, ровно 90 во втором) партнёров по команде на удачные позиции. Первый умудрился не попасть, второй после черпачка Артема, также в штрафной, попал в руку Александра Папуша. В упор, но рука уж слишком была отставлена. Арбитр промолчал. Также Милевский начал атаку пасом пяткой и закончил ее слабым ударом во вратаря почти в упор. А Нойок регулярно, но неточно стрелял издали. Он отыграл два полных матча. Папуш отыграл восемь минут в первом и полный второй с жёлтой карточкой.

Юрий Вернидуб возглавил солигорский "Шахтер" еще в ноябре. Цели тренер и клуб ставят высокие - все трофеи в Беларуси и групповой этап Лиги Европы. Также тренер говорил о перестраивании игры с акцентом на атаку. Что ж, пока что задания не выполнены. Команда уже проиграла Суперкубок, в пяти матчах при Вернидубе забила лишь четыре мяча. Хотя бы удалось убрать "Торпедо-БелАЗ" с пути в полуфинал Кубка. Впрочем, первую победу (1:0) принес гол в дебюте, а вторую (2:0) - два в концовке с помощью быстрой атаки и пенальти. Украинский специалист сетовал на погоду и недостаток мастерства. За ним будут пристально следить.

Дмитрий Юсов отыграл 30 минут за побежденных в первом матче и 79 - во втором.

БАТЭ выбил из турнира минское "Динамо". Полный второй матч (2:3) отыграл новичок минчан Артем Сухоцкий. Арендованный у "Слована" из Братиславы левый защитник получил жёлтую карточку. Дмитрий Билоног отыграл 22 минуты в этом матче.

Также отметим окончание карьеры Артемом Старгородским. Воспитанник киевского "Динамо" и экс-игрок "Таврии", "Арсенала" и "Черноморца" повесил бутсы на гвоздь в 38-летнем возрасте. Последние пять лет он провел именно в Высшей лиге Беларуси.

Казахстан

Пожалуй, главной сенсацией начала Чемпионата стала победа "Шахтера" в Караганде над "Кайратом" (1:0). Подопечные Вячеслава Грозного уступили по ударам по воротам со счетом 6:26, а по владению мячом - 35:65. Соперники обвиняли их в глухой обороне. Впрочем, Грозного, бурно праздновавшего победу, все это не интересовало. Он говорил о терпении и выполнении указаний подопечными и даже признал, что в первом тайме не искал мяч. Лишь во втором он потребовал и увидел улучшение. А "Кайрат", похоже, все свои голы оставил в матче против "Окжетпеса" за несколько дней до этого. Тогда были забиты пять. Несимметрично.

Одним из факторов провала "Кайрата" с реализацией (а создал он достаточно) стали проблемы лучшего бомбардира лиги предыдущего сезона Адеринсолы Эсеолы. Он получил травму на сборах, не набрал форму и вышел лишь на замену в начале второго тайма. Запомнился разве что скидкой головой под удар в упор во вратаря. А против "Окжетпеса" он вышел на поле лишь на 68-ой минуте, при счете 5:0. Кстати, к тому моменту соперник еще и играл вдесятером - на первой добавленной минуте первого тайма Андрей Мищенко сорвал прорыв к воротам подкатом сзади. А до того прошел голевой пас мимо защитника. Защитники Грозного стояли крепче.

На счету "Кайрата" шесть очков в трех матчах, "Шахтера" - три в двух, "Окжетпеса" - ноль в двух.

Новичок лиги "Каспий" также очков еще не набирал. Но ведь мог сотворить свою сенсацию и вернуться с 0:3 против чемпиона страны "Астаны". Тарас Бондаренко, перебравшийся из сербской команды "Раднички" под крыло сербского тренера Срджана Благоевича, сделал счет 2:3 ударом головой с подачи углового. Правда, уже в добавленное время. Первый гол Тараса в новой лиге.

"Иртыш" - "Кызыл-Жар" 1:1. Максим Драченко отыграл полный матч за гостей.

Россия

Гандикап "Зенита" во главе российской лиги составляет уже девять очков. В субботу он разгромил дома "Урал" (10) тренера Дмитрия Парфёнова со счётом 7:1. На 12-ой минуте Ярослав Ракицкий (80 минут на поле) штрафным ударом попал лишь в "стенку", но не остановился, пришёл в левую часть штрафной и отдал ассист Дзюбе. Также он начал голевую контратаку. Вратарь уральцев Ярослав Годзюр грубо ошибся в одном голевом эпизоде, выпустив простой мяч из рук, но спас в двух дуэлях с форвардами, да и в целом совершил 11 сейвов. А правого защитника Дениса Кулакова постоянно разрывали на фланге. Кошмарный матч для него.

"Ахмат" - "Динамо" Москва (6) 2:3. Иван Ордец - полный матч. Оставил дыру для паса вразрез в одном голевом эпизоде и проиграл дуэль, в результате чего мяч отскочил под точный удар, в другом.

"Арсенал" Тула - "Рубин" (14) 0:1. Олег Данченко - полный матч.

Отметим также победный гол Евгения Новака за "Вардар" в матче македонской лиги против "Штруги" (1:0). Его команда лидирует с десятиочковым преимуществом. А Алексей Дитятьев успел отыграть за "Краковию" в матче Кубка Польши против представителя Второго дивизиона "Тыхы". Фаворит добыл победу лишь в овертайме - 2:1. Украинец получил жёлтую карточку.

Фото - официальные сайты "Фехервара" и "Аталанты", Milliyet, Pressball.by, Sports.kz