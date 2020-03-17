Костевич: В раздевалке Леха больше говорят о коронавирусе, чем о футболе
А из магазинов сметают мыло и макароны
Украинский легионер польского "Леха" Владимир Костевич прокомментировал мировую пандемию коронавируса COVID-19 и то, как она влияет на польский город Познань и его команду.
В течение последних нескольких дней почти все живут темой коронавируса: в раздевалке больше говорят о коронавирусе, чем о футболе.
Некоторые магазины пустуют: мыло, макароны - таких простых вещей к вечеру там часто нету.
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Источник:Профутбол
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