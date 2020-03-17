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Костевич: В раздевалке Леха больше говорят о коронавирусе, чем о футболе

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А из магазинов сметают мыло и макароны

Костевич: В раздевалке Леха больше говорят о коронавирусе, чем о футболе
Новина українською

Украинский легионер польского "Леха" Владимир Костевич прокомментировал мировую пандемию коронавируса COVID-19 и то, как она влияет на польский город Познань и его команду.

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В течение последних нескольких дней почти все живут темой коронавируса: в раздевалке больше говорят о коронавирусе, чем о футболе.

Некоторые магазины пустуют: мыло, макароны - таких простых вещей к вечеру там часто нету.

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В статье: Владимир Костевич Лех (Познань) чемпионат Польши коронавирус
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Источник:
Профутбол

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