Костевич: В раздевалке Леха больше говорят о коронавирусе, чем о футболе

Украинский легионер польского "Леха" Владимир Костевич прокомментировал мировую пандемию коронавируса COVID-19 и то, как она влияет на польский город Познань и его команду.

В течение последних нескольких дней почти все живут темой коронавируса: в раздевалке больше говорят о коронавирусе, чем о футболе.

Некоторые магазины пустуют: мыло, макароны - таких простых вещей к вечеру там часто нету.