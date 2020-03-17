"Украинский" Ризеспор проиграл Гезтепе. Гармаш отыграл первый тайм, Борячук - 15 минут
В Турции продолжают играть в футбол
Несмотря на пандемию коронавируса чемпионат Турции продолжается.
Сегодня в перенесенном матче 21-го тура местной Суперлиги "Гезтепе" принимал "Ризеспор" Гармаша, Морозюка и Борячука.
Морозюк на данный матч был вне заявки из-за дисквалификации, Борячук вышел на замену на 75-й минуте, а вот Гармаш вышел в старте, правда был заменен уже в перерыве.
В итоге, "Ризеспор" проиграл со счетом 0:2 пропустив два гола во втором тайме и продолжает с 25 очками находиться в зоне вылета.
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