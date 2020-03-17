  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Украинский" Ризеспор проиграл Гезтепе. Гармаш отыграл первый тайм, Борячук - 15 минут
В тренде

"Украинский" Ризеспор проиграл Гезтепе. Гармаш отыграл первый тайм, Борячук - 15 минут

Наши за границей
(1 голосов)

В Турции продолжают играть в футбол

"Украинский" Ризеспор проиграл Гезтепе. Гармаш отыграл первый тайм, Борячук - 15 минут
Новина українською

Несмотря на пандемию коронавируса чемпионат Турции продолжается.

Сегодня в перенесенном матче 21-го тура местной Суперлиги "Гезтепе" принимал "Ризеспор" Гармаша, Морозюка и Борячука.

Морозюк на данный матч был вне заявки из-за дисквалификации, Борячук вышел на замену на 75-й минуте, а вот Гармаш вышел в старте, правда был заменен уже в перерыве.

В итоге, "Ризеспор" проиграл со счетом 0:2 пропустив два гола во втором тайме и продолжает с 25 очками находиться в зоне вылета.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Андрей Борячук Гезтепе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...