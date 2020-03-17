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Ребров: В Киев возвращаться не планировал, ведь в Будапеште моя команда

Наши за границей
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Тренер остался с командой

Ребров: В Киев возвращаться не планировал, ведь в Будапеште моя команда
Новина українською

Как и практические все европейские страны, в Венгрии приостановили национальный чемпионат на неопределенный срок. Данную ситуацию прокомментировал главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров.

— Здоровье людей превыше всего. Футбол подождет. Конечно, нам бы всем хотелось доиграть этот сезон, и мы надеемся, что ситуация стабилизируется. В клубе все с пониманием отнеслись к остановке чемпионата.

— Успели вернуться в Киев?

— Нет, у меня и не было таких намерений. Здесь, в Будапеште, моя команда, и я нахожусь рядом с ней. Да, мы прекратили тренировки, но все футболисты получили индивидуальный план работы, которую будут выполнять на дому. Будем следить за развитием событий, верить в лучшее и корректировать наши планы.

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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Команда №1

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