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Transfermarkt: Хачериди - самый дорогой игрок чемпионата Беларуси

Наши за границей
(2 голосов)

Нойок - в топ-5

Transfermarkt: Хачериди - самый дорогой игрок чемпионата Беларуси
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt перед началом нового сезона обновил цены на игроков чемпионата Беларуси.

На данный момент самым дорогим футболистом местной Высшей лиги является украинский защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди. Портал оценил 32-летнего игрока в 1,75 млн евро.

Также в топ-5 рейтинга находится и украинец Александр Нойок, который оценен в 1,5 млн евро, и который делит 2-4 места еще с двумя игроками.

Также в топ-50 самых дорогих футболистов чемпионата Беларуси входят украинцы Дмитрий Билоног (550 тысяч), Артем Сухоцкий (500) и Александр Васильев (500).

Отметим, что стоимость одиозного Артема Милевского по оценкам портала составляет 100 тысяч евро.

Напомним, что чемпионат Беларуси (розыгрыш проводится по системе весна-осень) начнется на этих выходных. Первый тур пройдет со зрителями.

Transfermarkt: Хачериди - самый дорогой игрок чемпионата Беларуси - изображение 1
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В статье: Артем Милевский Евгений Хачериди Александр Нойок Александр Васильев Артем Сухоцкий Динамо (Брест) Дмитрий Билоног
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (2)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
18.03.2020 в 00:26
Наш долго не играющий в футбол Женя - лакмусовая бумага уровней чемпионатов Беларуси и Украины.
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0
0
ramon4ik (Киев)
17.03.2020 в 23:44
Покажите этот рейтинг Вернидубу и спросите, он до сих пор считает ,что чемпионаты Беларуси и Украины равны?
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