Transfermarkt: Хачериди - самый дорогой игрок чемпионата Беларуси

Известный статистический портал Transfermarkt перед началом нового сезона обновил цены на игроков чемпионата Беларуси.

На данный момент самым дорогим футболистом местной Высшей лиги является украинский защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди. Портал оценил 32-летнего игрока в 1,75 млн евро.

Также в топ-5 рейтинга находится и украинец Александр Нойок, который оценен в 1,5 млн евро, и который делит 2-4 места еще с двумя игроками.

Также в топ-50 самых дорогих футболистов чемпионата Беларуси входят украинцы Дмитрий Билоног (550 тысяч), Артем Сухоцкий (500) и Александр Васильев (500).

Отметим, что стоимость одиозного Артема Милевского по оценкам портала составляет 100 тысяч евро.

Напомним, что чемпионат Беларуси (розыгрыш проводится по системе весна-осень) начнется на этих выходных. Первый тур пройдет со зрителями.