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Артем Кравец: Конец света уже близко

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К счастью, это не про коронавирус

Артем Кравец: Конец света уже близко
Новина українською

Украинский нападающий Артем Кравец, который выступает за "Кайсериспор", был удивлен снегом, выпавшим в Турции.

Данное видео форвард выложил в сторис своего Инстаграма.

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В статье: Артем Кравец Кайсериспор (Турция)
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
18.03.2020 в 01:15
Он хоть видел где Кайсери географически находится?
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