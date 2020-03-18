Артем Кравец: Конец света уже близко
К счастью, это не про коронавирус
Украинский нападающий Артем Кравец, который выступает за "Кайсериспор", был удивлен снегом, выпавшим в Турции.
Данное видео форвард выложил в сторис своего Инстаграма.
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
18.03.2020 в 01:15
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