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"Скоростное" поддержание формы от Лунина - в компании с девушкой

Наши за границей
(1 голосов)

Вниманию украинских тренеров на время карантина

"Скоростное" поддержание формы от Лунина - в компании с девушкой
Новина українською

Голкипер "Реал" Овьедо и национальной сборной Украины Андрей Лунин выложил в сеть видео своей домашней тренировки в период карантина и самоизоляции из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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В видео на 3 с лишним минуты Андрей с Настей занимаются на велотренажере и беговой дорожке соответственно.

Впоследствии Лунин работает над растяжкой, на скакалке и управляется с мячом - видно, что кипер умеет не только ловить и выбивать.

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В статье: Чемпионат Испании Андрей Лунин тренировка коронавирус
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
18.03.2020 в 11:59
може,зінрає на Євро
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ascent (Луксор)
18.03.2020 в 11:55
Ожидание от заголовка: ""Скоростное" поддержание формы от Лунина - в компании с девушкой" не оправдались
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