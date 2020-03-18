"Скоростное" поддержание формы от Лунина - в компании с девушкой

Голкипер "Реал" Овьедо и национальной сборной Украины Андрей Лунин выложил в сеть видео своей домашней тренировки в период карантина и самоизоляции из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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В видео на 3 с лишним минуты Андрей с Настей занимаются на велотренажере и беговой дорожке соответственно.

Впоследствии Лунин работает над растяжкой, на скакалке и управляется с мячом - видно, что кипер умеет не только ловить и выбивать.