Украинский легионер Витебска: В Беларуси все спокойно, по крайней мере так говорят по телевизору
Один из нескольких чемпионатов
Украинский легионер, центральный полузащитник белорусского ФК "Витебск" Максим Каленчук, рассказал о начале нового чемпионата в стране, несмотря на угрозу коронавируса COVID-19.
По словам Максима, в Беларуси нет никакой паники.
Все спокойно, по крайней мере так говорят по телевизору.
Чемпионат не переносят, он стартует в пятницу. Поэтому начинаем с этой недели.
В команде все спокойно. Разумеется, все смотрят в Интернет, читают новости. Но особой паники пока нету.
ФК "Витебск" Каленчука стартует в чемпионате-2020 матчем с "Городеей".
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Источник:Футбол News
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