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Украинский легионер Витебска: В Беларуси все спокойно, по крайней мере так говорят по телевизору

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Один из нескольких чемпионатов

Украинский легионер Витебска: В Беларуси все спокойно, по крайней мере так говорят по телевизору
Новина українською

Украинский легионер, центральный полузащитник белорусского ФК "Витебск" Максим Каленчук, рассказал о начале нового чемпионата в стране, несмотря на угрозу коронавируса COVID-19.

По словам Максима, в Беларуси нет никакой паники.

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Все спокойно, по крайней мере так говорят по телевизору.

Чемпионат не переносят, он стартует в пятницу. Поэтому начинаем с этой недели.

В команде все спокойно. Разумеется, все смотрят в Интернет, читают новости. Но особой паники пока нету.

ФК "Витебск" Каленчука стартует в чемпионате-2020 матчем с "Городеей".

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В статье: чемпионат Беларуси Максим Каленчук ФК Витебск
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Источник:
Футбол News

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