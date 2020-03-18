Украинский легионер Витебска: В Беларуси все спокойно, по крайней мере так говорят по телевизору

Украинский легионер, центральный полузащитник белорусского ФК "Витебск" Максим Каленчук, рассказал о начале нового чемпионата в стране, несмотря на угрозу коронавируса COVID-19.

По словам Максима, в Беларуси нет никакой паники.

Все спокойно, по крайней мере так говорят по телевизору.

Чемпионат не переносят, он стартует в пятницу. Поэтому начинаем с этой недели.

В команде все спокойно. Разумеется, все смотрят в Интернет, читают новости. Но особой паники пока нету.