"Качели" Гармаша: после одного тура - в символической сборной, после другого - в немилости
Нестабильность
Украинский легионер турецкого "Ризеспора" Денис Гармаш по итогам предыдущего тура с оценкой 7.8 попал в символическую сборную турецкой Суперлиги от аналитически-статистического портала WhoScored.
А после вчерашнего матча (поражение на выезде от "Гезтепе") Денис получил одну из самых низких оценок от того же WhoScored (6.01) - с одним ударом мимо, одним успешным отбором, 2 потерями мяча и всего 20 игровыми случаями с его участием.
Хуже, по мнению аналитиков, во вчерашнем матче сыграли только форвард Шкода и вратарь Аккан.
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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
18.03.2020 в 13:37
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Spokoyno (Киев)
18.03.2020 в 13:12
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мы за динамо (киев)
18.03.2020 в 12:31
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