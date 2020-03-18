"Качели" Гармаша: после одного тура - в символической сборной, после другого - в немилости

Украинский легионер турецкого "Ризеспора" Денис Гармаш по итогам предыдущего тура с оценкой 7.8 попал в символическую сборную турецкой Суперлиги от аналитически-статистического портала WhoScored.

А после вчерашнего матча (поражение на выезде от "Гезтепе") Денис получил одну из самых низких оценок от того же WhoScored (6.01) - с одним ударом мимо, одним успешным отбором, 2 потерями мяча и всего 20 игровыми случаями с его участием.

Хуже, по мнению аналитиков, во вчерашнем матче сыграли только форвард Шкода и вратарь Аккан.