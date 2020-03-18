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Эдуард Соболь и Роман Безус - одни из лучших в чемпионате Бельгии

Наши за границей
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По рейтингу эффективности игры

Эдуард Соболь и Роман Безус - одни из лучших в чемпионате Бельгии
Новина українською

Защитник "Брюгге" и национальной сборной Украины Эдуард Соболь входит в тройку лучших футболистов чемпионата Бельгии по рейтингу эффективности игры - InStat Index.

Средний балл нашего футболиста составляет 298 баллов. Такой же показатель у капитана "Гента" Вадисома Оджиджа-Офое, а на первом месте одноклубник Соболя - Крепин Диатта (305 баллов).

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В топ-20 входит и украинский полузащитник Роман Безус - 276 баллов. Среди представителей своего амплуа, центральных атакующих хавбеков, он занимает третье место.

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В статье: Роман Безус Эдуард Соболь Чемпионат Бельгии InStat
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