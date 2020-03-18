Эдуард Соболь и Роман Безус - одни из лучших в чемпионате Бельгии
По рейтингу эффективности игры
Защитник "Брюгге" и национальной сборной Украины Эдуард Соболь входит в тройку лучших футболистов чемпионата Бельгии по рейтингу эффективности игры - InStat Index.
Средний балл нашего футболиста составляет 298 баллов. Такой же показатель у капитана "Гента" Вадисома Оджиджа-Офое, а на первом месте одноклубник Соболя - Крепин Диатта (305 баллов).
Читайте такжеВ Бельгии прекратили чемпионат
В топ-20 входит и украинский полузащитник Роман Безус - 276 баллов. Среди представителей своего амплуа, центральных атакующих хавбеков, он занимает третье место.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Команда 1
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...