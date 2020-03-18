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Фанат Вест Хэма достал клуб с просьбами запостить гол Ярмоленко Норвичу

Наши за границей
(1 голосов)

Настойчивость окупается

Фанат Вест Хэма достал клуб с просьбами запостить гол Ярмоленко Норвичу
Новина українською

Пока АПЛ ушла на вынужденный перерыв, фанатам неймется без футбола.

Так, один из болельщиков "Вест Хэма" под ником stoneymaloney буквально достал клуб в соцсетях просьбами опубликовать гол украинца Андрея Ярмоленко "Норвичу".

В итоге, СММ-щики клуба сдались, все-таки закинув гол игрока в Твиттер.

"Настойчивость окупается, stoneymaloney", — прокомментировали событие в клубе.

Напомним, что Ярмоленко забил "Норвичу" (2:0) в поединке 4-го тура АПЛ, который состоялся 31-го августа.

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В статье: Андрей Ярмоленко Норвич Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
18.03.2020 в 20:03
Ярмола молоток. Хотел запостить свой гол, и таки добился своего.
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artas@ (Львів)
18.03.2020 в 19:24
Приємно що Андрій має особистих вболівальників у Британії
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