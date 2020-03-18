Фанат Вест Хэма достал клуб с просьбами запостить гол Ярмоленко Норвичу
Настойчивость окупается
Пока АПЛ ушла на вынужденный перерыв, фанатам неймется без футбола.
Так, один из болельщиков "Вест Хэма" под ником stoneymaloney буквально достал клуб в соцсетях просьбами опубликовать гол украинца Андрея Ярмоленко "Норвичу".
В итоге, СММ-щики клуба сдались, все-таки закинув гол игрока в Твиттер.
"Настойчивость окупается, stoneymaloney", — прокомментировали событие в клубе.
Напомним, что Ярмоленко забил "Норвичу" (2:0) в поединке 4-го тура АПЛ, который состоялся 31-го августа.
Persistence pays off, @stoneymaIoney ????#HammersRewind ⏮ pic.twitter.com/S0zRQyX61R— West Ham United (@WestHam) March 18, 2020
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
18.03.2020 в 20:03
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artas@ (Львів)
18.03.2020 в 19:24
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