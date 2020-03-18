Фанат Вест Хэма достал клуб с просьбами запостить гол Ярмоленко Норвичу

Пока АПЛ ушла на вынужденный перерыв, фанатам неймется без футбола.

Так, один из болельщиков "Вест Хэма" под ником stoneymaloney буквально достал клуб в соцсетях просьбами опубликовать гол украинца Андрея Ярмоленко "Норвичу".

В итоге, СММ-щики клуба сдались, все-таки закинув гол игрока в Твиттер.

"Настойчивость окупается, stoneymaloney", — прокомментировали событие в клубе.

Напомним, что Ярмоленко забил "Норвичу" (2:0) в поединке 4-го тура АПЛ, который состоялся 31-го августа.