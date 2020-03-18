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Вернидуб: Поколение Алиева и Милевского – самое страшное в плане алкоголя

Наши за границей
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Раньше игроки росли на натуральном молоке и сале, а не на сникерсах и баунти

Вернидуб: Поколение Алиева и Милевского – самое страшное в плане алкоголя
Новина українською

Экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб вспомнил о, были ли у него проблемы с дисциплиной в бытность игроком.

– Вы бы себя молодого взяли к себе в команду?

– Не знаю. Сложно сказать, футбол двигается вперед. Как говорит мой сын, мы тогда не в футбол играли, а пешком ходили, это они сейчас играют.

– У вас были проблемы с дисциплиной?

– Скажу честно, иногда проскакивало. Смотря какая дисциплина. Если игровая и в плане тренировок, то никогда. Не буду лукавить, мы тогда чуть покрепче были, чем нынешняя молодежь, где-то нарушение присутствовало, что обманывать. Но знали когда это делать и в какое время.

– Даже сейчас Милевский и Алиев говорят, что знали, когда это делать?

– А сколько Алиеву и Милевскому лет? Они дети еще, у меня дети такого возраста. Что они могли знать?

Кстати, их поколение – самое страшное в плане алкоголя. В мое поколение тоже было немало таких, но и люди покрепче были. Выросли не на сникерсах и баунти, а на натуральном молоке и сале. Может быть, было и здоровья побольше.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев Юрий Вернидуб
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Источник:
Football Hub

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