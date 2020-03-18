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Морозюк: На решение продолжить чемпионат Турции все отреагировали по-разному

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В Турции продолжают играть в футбол

Морозюк: На решение продолжить чемпионат Турции все отреагировали по-разному
Новина українською

Украинский полузащитник "Ризеспора" Николай Морозюк рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции.

"Атмосфера напряженная, но истерики и паники нет. Все спокойно. Люди ходят в масках, но людей на улице стало ощутимо меньше. Намного меньше людей вокруг. Но, в целом, все как обычно. Особо жесткого карантина нет. Закрываются заведения, центры, предприятия.

Что касается футбола, то приняли решение продолжить чемпионат. Все на это отреагировали по-разному, это также нормально. Но все спокойно, без паники. Есть небольшой страх только.

От врачей мы получаем указания, как везде. Носить маски, дезинфекция рук, то есть ничего нового", - сказал Морозюк.

Напомним, что в Европе в футбол продолжают лишь в Беларуси и Турции.

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В статье: Николай Морозюк Ризеспор (Ризе) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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