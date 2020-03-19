Вернидуб назвал матче, которыми он гордится и тот, за который ему стыдно

Украинский тренер белорусского "Шахтера" (Солигорск) Юрий Вернидуб вспомнил свою работу в "Заре" и ответил на вопросы о матчах, которыми он гордится и том, за который ему стыдно.

Из лучших Юрий выделил игры с украинскими грандами.

Если в чемпионате Украины, то это те матчи, которые мы удачно играли с "Динамо" и "Шахтером". Всех их помню.

Стыдно? ...Матч, в котором мы проиграли Шахтеру 1:7. Счет был совсем не по игре, но все, что они били - все нам залетело.