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Вернидуб: Полгода Бонавентуре получал 20 000 грн

Наши за границей
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Опроверг слухи о финансовых требованиях футболиста

Вернидуб: Полгода Бонавентуре получал 20 000 грн
Новина українською

Украинский тренер Юрий Вернидуб, который возглавлял луганскую "Зарю" в 2011-2019 годах, признался, что ему труднее всего работалось с чернокожими футболистами.

Выделил двух - ивуарийца Янника Боли (2013-2014) и Денниса Бонавентуре (2016-2017).

Чернокожие ребята бывают с очень непростым характером, но футболисты классные. Если к ним найти подход, то это многого стоит ... Бонавентуре был неординарный в своих поступках, своем отношении, как дикий зверек. В обоих случаях надо было четко понимать, когда их погладить по головке, а когда - осадить.

Юрий Вернидуб опроверг слухи о том, что Деннис Бонавентуре требовал заоблачного повышения зарплаты.

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Первые полгода зарплата Бонавентуре была 20000 грн в месяц. Когда он стал игроком основы, я лично просил, чтобы ему подняли вдвое. В итоге начали давать по 40 000 грн.

Экс-тренер "Зари" призвал не верить историям о Деннисе.

Он обошелся "Зари" ...в тарелку борща. А заработал клуб на нем, как на золотых песках. Зачем обманывать и делать из парня кто знает кого?

Когда зашла речь о продаже, мне впихивали в голову, мол, он алкоголик, гуляет ...А я ни разу не видел в каком-то непонятном состоянии! То, что о нем говорят - полная ложь.

Покупка дорогих вещей? Каждый в праве жить так, как того хочет. Если он начал зарабатывать хорошие деньги в Бельгии, то почему он не имеет права красиво одеваться, покупать дорогие вещи и все остальное? Это его право и его жизнь.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Янник Боли Дэннис Бонавентуре
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Источник:
Football Hub

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