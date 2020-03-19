Вернидуб: Полгода Бонавентуре получал 20 000 грн
Опроверг слухи о финансовых требованиях футболиста
Украинский тренер Юрий Вернидуб, который возглавлял луганскую "Зарю" в 2011-2019 годах, признался, что ему труднее всего работалось с чернокожими футболистами.
Выделил двух - ивуарийца Янника Боли (2013-2014) и Денниса Бонавентуре (2016-2017).
Чернокожие ребята бывают с очень непростым характером, но футболисты классные. Если к ним найти подход, то это многого стоит ... Бонавентуре был неординарный в своих поступках, своем отношении, как дикий зверек. В обоих случаях надо было четко понимать, когда их погладить по головке, а когда - осадить.
Юрий Вернидуб опроверг слухи о том, что Деннис Бонавентуре требовал заоблачного повышения зарплаты.
Первые полгода зарплата Бонавентуре была 20000 грн в месяц. Когда он стал игроком основы, я лично просил, чтобы ему подняли вдвое. В итоге начали давать по 40 000 грн.
Экс-тренер "Зари" призвал не верить историям о Деннисе.
Он обошелся "Зари" ...в тарелку борща. А заработал клуб на нем, как на золотых песках. Зачем обманывать и делать из парня кто знает кого?
Когда зашла речь о продаже, мне впихивали в голову, мол, он алкоголик, гуляет ...А я ни разу не видел в каком-то непонятном состоянии! То, что о нем говорят - полная ложь.
Покупка дорогих вещей? Каждый в праве жить так, как того хочет. Если он начал зарабатывать хорошие деньги в Бельгии, то почему он не имеет права красиво одеваться, покупать дорогие вещи и все остальное? Это его право и его жизнь.