Вернидуб: Полгода Бонавентуре получал 20 000 грн

Украинский тренер Юрий Вернидуб, который возглавлял луганскую "Зарю" в 2011-2019 годах, признался, что ему труднее всего работалось с чернокожими футболистами.

Выделил двух - ивуарийца Янника Боли (2013-2014) и Денниса Бонавентуре (2016-2017).

Чернокожие ребята бывают с очень непростым характером, но футболисты классные. Если к ним найти подход, то это многого стоит ... Бонавентуре был неординарный в своих поступках, своем отношении, как дикий зверек. В обоих случаях надо было четко понимать, когда их погладить по головке, а когда - осадить.

Юрий Вернидуб опроверг слухи о том, что Деннис Бонавентуре требовал заоблачного повышения зарплаты.

Первые полгода зарплата Бонавентуре была 20000 грн в месяц. Когда он стал игроком основы, я лично просил, чтобы ему подняли вдвое. В итоге начали давать по 40 000 грн.

Экс-тренер "Зари" призвал не верить историям о Деннисе.