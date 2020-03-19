Зарплат не ждите. Клуб Бондаренко на время карантина приостановил контракты с игроками

Казахский клуб "Каспий" в одностороннем порядке приостановил действие контрактов с футболистами основной команды.

Причиной называют введение чрезвычайного положения в стране (с 16 марта по 15 апреля).

Речь идет якобы о месячном сроке прекращения контрактов. В медиа также сообщают, что "Каспий" - не единственный клуб, который выступил с такой инициативой.

Во время зимнего межсезонья в "Каспий" перешел украинский защитник Тарас Бондаренко. Во втором туре чемпионата Казахстана он отметился первым голом за новую команду.

Чемпионат Казахстана приостановлена ​​с понедельника, 17 марта.