Зарплат не ждите. Клуб Бондаренко на время карантина приостановил контракты с игроками
Поговоривают, что в Казахстане таких много
Казахский клуб "Каспий" в одностороннем порядке приостановил действие контрактов с футболистами основной команды.
Причиной называют введение чрезвычайного положения в стране (с 16 марта по 15 апреля).
Речь идет якобы о месячном сроке прекращения контрактов. В медиа также сообщают, что "Каспий" - не единственный клуб, который выступил с такой инициативой.
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Во время зимнего межсезонья в "Каспий" перешел украинский защитник Тарас Бондаренко. Во втором туре чемпионата Казахстана он отметился первым голом за новую команду.
Чемпионат Казахстана приостановлена с понедельника, 17 марта.
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Источник:KazFootball.kz
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