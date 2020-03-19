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Зарплат не ждите. Клуб Бондаренко на время карантина приостановил контракты с игроками

Наши за границей
(1 голосов)

Поговоривают, что в Казахстане таких много

Зарплат не ждите. Клуб Бондаренко на время карантина приостановил контракты с игроками
Новина українською

Казахский клуб "Каспий" в одностороннем порядке приостановил действие контрактов с футболистами основной команды.

Причиной называют введение чрезвычайного положения в стране (с 16 марта по 15 апреля).

Речь идет якобы о месячном сроке прекращения контрактов. В медиа также сообщают, что "Каспий" - не единственный клуб, который выступил с такой инициативой.

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Во время зимнего межсезонья в "Каспий" перешел украинский защитник Тарас Бондаренко. Во втором туре чемпионата Казахстана он отметился первым голом за новую команду.

Чемпионат Казахстана приостановлена ​​с понедельника, 17 марта.

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В статье: ФК Каспий чемпионат Казахстана
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Источник:
KazFootball.kz

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