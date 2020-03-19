Вернидуб выделил футболиста, который его неприятно шокировал за время тренерской карьеры

Экс-наставника луганской "Зари", а теперь - тренера белорусского "Шахтера" (Солигорск) Юрия Вернидуба попросили назвать наиболее неадекватного футболиста за время его практики.

Был один. За все время, что я работал. Был такой Калинин. Он играл в "Заре", мы от него отказались. И это было связано с игрой на тотализаторе. К сожалению, он до сих пор ни в чем себе не отказывает, никак не пострадал и играет в России. Он не столько неадекватен ...я просто таких вообще не понимаю.

Вернидуба спросили, ему самому не предлагали участвовать в матчах с фиксированным результатом.