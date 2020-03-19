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Вернидуб выделил футболиста, который его неприятно шокировал за время тренерской карьеры

Наши за границей
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Несмотря на все, так и не пострадал

Вернидуб выделил футболиста, который его неприятно шокировал за время тренерской карьеры
Новина українською

Экс-наставника луганской "Зари", а теперь - тренера белорусского "Шахтера" (Солигорск) Юрия Вернидуба попросили назвать наиболее неадекватного футболиста за время его практики.

Был один. За все время, что я работал. Был такой Калинин. Он играл в "Заре", мы от него отказались. И это было связано с игрой на тотализаторе.

К сожалению, он до сих пор ни в чем себе не отказывает, никак не пострадал и играет в России. Он не столько неадекватен ...я просто таких вообще не понимаю.

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Вернидуба спросили, ему самому не предлагали участвовать в матчах с фиксированным результатом.

Давайте так. Чтобы не быть лжецом - не то что предлагали, но за время работы в "Заре" попытки были. И все они получили отказ.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Игорь Калинин
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Источник:
Football Hub

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