Marca: Реал не собирается возвращать Лунина этим летом
Скорее всего, украинец останется в Овьедо
Руководство мадридского "Реала" в ближайшее время не планирует возвращать украинского вратаря Андрея Лунина из аренды.
Как сообщает Marca, тренерский штаб вполне доволен спаркой Тибо Куртуа - Альфонс Ареоля, которые являются первым и вторым номерами на вратарской позиции.
При этом источник сообщает, что аренда французского кипера будет продлена и на следующий сезон.
Лунин же, который на данный момент играет в аренде в "Овьедо", скорее всего, и следующий сезон проведет в этой же команде.
Напомним, что в текущем сезоне украинский вратарь провел 11 матчей, в которых пропустил 11 голов и два из которых отстоял на ноль.
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