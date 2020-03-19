Marca: Реал не собирается возвращать Лунина этим летом

Руководство мадридского "Реала" в ближайшее время не планирует возвращать украинского вратаря Андрея Лунина из аренды.

Как сообщает Marca, тренерский штаб вполне доволен спаркой Тибо Куртуа - Альфонс Ареоля, которые являются первым и вторым номерами на вратарской позиции.

При этом источник сообщает, что аренда французского кипера будет продлена и на следующий сезон.

Лунин же, который на данный момент играет в аренде в "Овьедо", скорее всего, и следующий сезон проведет в этой же команде.

Напомним, что в текущем сезоне украинский вратарь провел 11 матчей, в которых пропустил 11 голов и два из которых отстоял на ноль.