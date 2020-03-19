  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Marca: Реал не собирается возвращать Лунина этим летом
В тренде

Marca: Реал не собирается возвращать Лунина этим летом

Наши за границей
(1 голосов)

Скорее всего, украинец останется в Овьедо

Marca: Реал не собирается возвращать Лунина этим летом
Новина українською

Руководство мадридского "Реала" в ближайшее время не планирует возвращать украинского вратаря Андрея Лунина из аренды.

Как сообщает Marca, тренерский штаб вполне доволен спаркой Тибо Куртуа - Альфонс Ареоля, которые являются первым и вторым номерами на вратарской позиции.

При этом источник сообщает, что аренда французского кипера будет продлена и на следующий сезон.

Лунин же, который на данный момент играет в аренде в "Овьедо", скорее всего, и следующий сезон проведет в этой же команде.

Напомним, что в текущем сезоне украинский вратарь провел 11 матчей, в которых пропустил 11 голов и два из которых отстоял на ноль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Альфонс Ареоля Реал (Овьедо) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...