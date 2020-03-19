Лунин: На сборах учили языки вместе с Навасом. Я - испанский, он - английский

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, права на которого принадлежат "Реалу", рассказал как в составе мадридского клуба он изучал испанский язык.

"По-испански говорю нормально. В "Реале" мне сказали, чтобы я за полгода подтянул язык, чтобы я мог изъясняться, понимать. Мне дали учителя. 6 месяцев раз в неделю занимался по 2 часа с ним, еще 2 часа сам. Это было очень сложно, я не понимал языка в принципе.

До переезда в Испанию я 3 месяца учил английский, чтобы хоть какими-то знаниями обладать, чтобы было общение какое-то. А испанский совсем другой, предложения по-другому строятся. Они говорят намного быстрее.

Первые 2 месяца голова прям кипела. Я не понимал, думал, что не выучу. Мне обещали, что на сборы возьмут этого учителя, чтобы он мне на тренировках подсказывал, переводил. В последний день перед вылетом мне сказали, что он не едет, чтобы я привыкал. Я испугался, но ничего, поехал, нормально.

Мне еще немного повезло. Навас в этот момент начал учить английский. Мы с ним договорились, каждый день по чуть-чуть разговаривали. Он мне все говорил на испанском, а я ему на английском. Я слушал испанский, он слушал английский. За сборы чуть-чуть подтянул язык.

Еще в комнате слова учил во время отдыха. Плотно перестал уже заниматься месяцев через 8-9. А до этого каждый день занимался. Надо попыхтеть чуть-чуть. Английский учить проще. А в Испании без языка нельзя", – сказал Лунин в эфире программы Трендец.