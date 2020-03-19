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Селезнев: Убьем коронавирус вместе

Наши за границей
(1 голосов)

Никогда не сдавайтесь

Селезнев: Убьем коронавирус вместе
Новина українською

Украинский форвард турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев выдал интересную идею борьбу с коронавирусом.

"Убьем коронавирус вместе. Никогда не сдавайтесь", — написал Селезнев в Instagram.

Напомним, что из-за пандемии в четверг был остановлен и чемпионат Турции. В Европе в футбол продолжают играть только белорусы.

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В статье: Бурсаспор (Бурса) Евгений Селезне коронавирус
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