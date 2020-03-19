Зинченко - лучший левый защитник АПЛ по точности передач

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко является лучшим на своей позиции по интересному показателю.

Украинец – лучший в АПЛ среди левых защитников по среднему количеству пасов за матч и их точности.

В среднем за матч Зинченко отдает 84 передачи с точностью 91%. При этом, острых пасов у Александра в среднем 0,92 за поединок. Это 23 показатель среди левых латералей в английском первенстве.

Отметим, в нынешнем сезоне Александр Зинченко принял участие в 18 поединках "Манчестер Сити", в которых забил 1 гол.