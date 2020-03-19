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Зинченко - лучший левый защитник АПЛ по точности передач

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А вот с обострениями не все так радужно

Зинченко - лучший левый защитник АПЛ по точности передач
Новина українською

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко является лучшим на своей позиции по интересному показателю.

Украинец – лучший в АПЛ среди левых защитников по среднему количеству пасов за матч и их точности.

В среднем за матч Зинченко отдает 84 передачи с точностью 91%. При этом, острых пасов у Александра в среднем 0,92 за поединок. Это 23 показатель среди левых латералей в английском первенстве.

Отметим, в нынешнем сезоне Александр Зинченко принял участие в 18 поединках "Манчестер Сити", в которых забил 1 гол.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Команда №1

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