Украинский бизнесмен купил клуб высшей лиги Молдовы
Из Сперанцы намерены сделать боеспособный клуб
У молдавского клуба высшего дивизион "Сперанца" сменился владелец.
Как сообщает издание Sports.md, начиная с февраля собственником клуба является бизнесмен из Украины, который приобрёл права на команду.
Имя нового владельца не сообщается.
Также источник утверждает, что новое руководство намерено создать боеспособный коллектив до начала чемпионата (который проходит по системе весна-осень), а также выиграть Кубок Молдовы (проходит по классической системе осень-весна, причем "Сперанца" уже пробилась в полуфинал), и тем самым уже летом сыграть в отборочном раунде Лиги Европы.
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