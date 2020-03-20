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InStat Index: Малиновский – на 9 месте в Серии А, Шахов – 55

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Среди центральных атакующих полузащитников

InStat Index: Малиновский – на 9 месте в Серии А, Шахов – 55
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Хавбек "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский в чемпионате Италии провел 22 матча. Правда, в 16-ти из них он выходил на замену. В среднем за игру украинец проводит на поле по 44 минуты. И этого времени ему хватало, чтобы проявлять себя с хорошей стороны.

В рейтинге центральных атакующих полузащитников и инсайдов, а именно эти позиции украинец осваивает в Бергамо, Малиновский занимает 9 место среди всех исполнителей данного амплуа в Серии А. Его InStat Index составляет 293 балла.

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У полузащитника "Лечче" Евгения Шахова - 242 балла, а это 55-й результат среди 56-ти футболистов, которые выступали на этой позиции.

Лучшим центральным атакующим полузащитником Серии А есть одноклубник Малиновского, бывший хавбек харьковского "Металлиста" - Алехандро Гомес (341).

По среднему количеству ключевых передач у Малиновского 8 место среди представителей своего амплуа (2,7), по количеству пасов в штрафную - 7 (7,1), а по сумме ударов по воротам - 9 (46).

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В статье: Евгений Шахов Украина Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Чемпионат Италии Лечче
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