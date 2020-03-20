Опыт Лунина. На сколько тренировок и игр хватает одной пары перчаток

Голкипер "Реал" Овьедо и национальной сборной Украины Андрей Лунин рассказал о вратарских перчатках, которыми пользуется.

Андрей отмечает, что главное в пользовании перчатками - удобство.

Надо пробовать - не на подиум же выходишь!

Внутри, например, есть силикон - рука не будет скользить в перчатке. Все из латекса, она мягкая и легкая.