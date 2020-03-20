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Опыт Лунина. На сколько тренировок и игр хватает одной пары перчаток

Наши за границей
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Вратарские расходы

Опыт Лунина. На сколько тренировок и игр хватает одной пары перчаток
Новина українською

Голкипер "Реал" Овьедо и национальной сборной Украины Андрей Лунин рассказал о вратарских перчатках, которыми пользуется.

Андрей отмечает, что главное в пользовании перчатками - удобство.

Надо пробовать - не на подиум же выходишь!

Внутри, например, есть силикон - рука не будет скользить в перчатке. Все из латекса, она мягкая и легкая.

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Одной пары перчаток Лунину хватает максимум на 10 тренировок.

Что касается игр, то каждые 10-12 стараюсь менять перчатки.

Пользуется Андрей рукавицами бренда другого украинского голкипера - Рустама Худжамова.

Даже не знаю, какая это модель. Из-за этого надо мной иногда подшучивают.

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин перчатки
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