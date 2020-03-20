Опыт Лунина. На сколько тренировок и игр хватает одной пары перчаток
Вратарские расходы
Голкипер "Реал" Овьедо и национальной сборной Украины Андрей Лунин рассказал о вратарских перчатках, которыми пользуется.
Андрей отмечает, что главное в пользовании перчатками - удобство.
Надо пробовать - не на подиум же выходишь!
Внутри, например, есть силикон - рука не будет скользить в перчатке. Все из латекса, она мягкая и легкая.
Одной пары перчаток Лунину хватает максимум на 10 тренировок.
Что касается игр, то каждые 10-12 стараюсь менять перчатки.
Пользуется Андрей рукавицами бренда другого украинского голкипера - Рустама Худжамова.
Даже не знаю, какая это модель. Из-за этого надо мной иногда подшучивают.
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Источник:Трендець
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