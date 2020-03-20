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Лунин: Когда меня брали в аренду, все тренеры говорили, что буду играть

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец был вторым в Леганесе и Вальядолиде

Лунин: Когда меня брали в аренду, все тренеры говорили, что буду играть
Новина українською

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, права на которого принадлежат "Реалу", рассказал об арендах в "Леганес" и "Вальядолид", где кипер почти не играл.

"Первый критерий при переходе – общение с тренером. Другой вопрос, говорит тренер правду или нет. Меня все тренеры, когда брали, говорили, что буду играть.

Тут уже верить или нет. Но если не верить главному тренеру, то кому верить?" – сказал Лунин.

Напомним, что в "Леганесе" Лунин провел в Примере 5 матчей, а в "Вальядолиде" лишь два поединка в Кубке Испании.

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В статье: Вальядолид Реал (Мадрид) Реал (Овьедо) Леганес Андрей Лунин
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
20.03.2020 в 19:19
Наивный..
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