Лунин: Когда меня брали в аренду, все тренеры говорили, что буду играть

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, права на которого принадлежат "Реалу", рассказал об арендах в "Леганес" и "Вальядолид", где кипер почти не играл.

"Первый критерий при переходе – общение с тренером. Другой вопрос, говорит тренер правду или нет. Меня все тренеры, когда брали, говорили, что буду играть.

Тут уже верить или нет. Но если не верить главному тренеру, то кому верить?" – сказал Лунин.

Напомним, что в "Леганесе" Лунин провел в Примере 5 матчей, а в "Вальядолиде" лишь два поединка в Кубке Испании.