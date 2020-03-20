Эсеола: Все будет хорошо, не теряем надежду. Желаю всем 36,6
В Казахстане также карантин
Украинский форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола рассказал о положении дел в связи с пандемией с короновируса Казахстане.
"На данный момент мы не тренируемся, а занимаемся по индивидуальных программах. Через несколько дней нас, возможно, соберут. Все зависит от законодательства, как все будет.
Алма-Ата закрыта, все закрыто. Мы в небольшой изоляции, все на карантине. Все как в Европе: чемпионат приостановлен, а когда возобновится – неизвестно.
Все будет хорошо, не теряем надежду. Желаю всем 36,6", – сказал Эсеола.
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Источник:ТК Футбол
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