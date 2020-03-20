Эсеола: Все будет хорошо, не теряем надежду. Желаю всем 36,6

Украинский форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола рассказал о положении дел в связи с пандемией с короновируса Казахстане.

"На данный момент мы не тренируемся, а занимаемся по индивидуальных программах. Через несколько дней нас, возможно, соберут. Все зависит от законодательства, как все будет.

Алма-Ата закрыта, все закрыто. Мы в небольшой изоляции, все на карантине. Все как в Европе: чемпионат приостановлен, а когда возобновится – неизвестно.

Все будет хорошо, не теряем надежду. Желаю всем 36,6", – сказал Эсеола.