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Глеб: Для меня Милевский - не предатель белорусского футбола

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(2 голосов)

Миля хорош, но Глеб - лучше

Глеб: Для меня Милевский - не предатель белорусского футбола
Новина українською

Экс-игрок сборной Беларуси Александр Глеб высказал своем мнение об Артеме Милевском.

"Нравится, как играл и играет Миля. Но в голове раньше был патрон или снаряд, не знаю. Но это его жизнь – как хотел, так и поступал.

Я к нему с уважением отношусь, но он сам знает, что я сильнее футболист. Я видел, что он говорил обратное. Миля – больше актер. Он хороший и талантливый футболист, но Миля, успокойся, братан. Удачи ему в том, чтобы доказать, что он лучше.

Для меня он не предатель белорусского футбола. Никто же ему не помогал, на футбол его отвели родители, он занимался. Что и кто для него делал? Он поехал, засветился, ему поступило предложение и он принял такое решение. У нас всегда начинают судить, но никто же не прошел его путь, никто не знает, что и как было. А сразу набрасываться, мол, Миля – предатель – нет, это его жизнь. Я уважаю его решение и не виню", – сказал Глеб.

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В статье: Артем Милевский Александр Глеб Динамо (Брест)
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Источник:
Вацко Live

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