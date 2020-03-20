Зинченко на украинском языке пожелал фанатам крепкого здоровья

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко в связи с пандемией коронавируса обратился к украинцам в видеообращении. При этом сделал это Александр на украинском языке.

"Дорогие украинцы! В это непростое время я и мои дети (показывает на щенков) хотим пожелать вам крепкого здоровья. Следите за гигиеной, мойте руки, старайтесь сидеть дома. Вместе мы преодолеем этот недуг!", - сказал Зинченко.