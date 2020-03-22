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Футболисты Ман Сити: Зинченко мог бы спокойно стать певцом

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(3 голосов)

Марез и Менди сказали, что Саша имеет больше всех шансов из "Сити" стать певцом

Футболисты Ман Сити: Зинченко мог бы спокойно стать певцом
Новина українською

Футболисты "Манчестер Сити" - вингер Рияд Марез и левый защитник Бенжамен Менди отвечали на различные вопросы, связанные с игроками "горожан".

На вопрос "Кто вероятнее всего станет певцом?" Марез и Менди выбрали украинца Александра Зинченка.

И аргументировали свой выбор так: "Зинченко, однозначно! Потому что у него уже есть видео-клип на ютубе, можете поискать".

Ранее, Зинченко был замечен за пением на сборах национальной команды Украины.

А одноклубник Александра - полузащитник Кевин де Брюйне так отзывался о пении украинца.

"Худший голос в команде? Однозначно Зинченко! Он постоянно поет. Но это реально ужасно", - говорил Кевин Де Брюйне.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Рияд Марез Бенжамен Менди
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