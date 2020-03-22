Футболисты Ман Сити: Зинченко мог бы спокойно стать певцом
Марез и Менди сказали, что Саша имеет больше всех шансов из "Сити" стать певцом
Футболисты "Манчестер Сити" - вингер Рияд Марез и левый защитник Бенжамен Менди отвечали на различные вопросы, связанные с игроками "горожан".
На вопрос "Кто вероятнее всего станет певцом?" Марез и Менди выбрали украинца Александра Зинченка.
И аргументировали свой выбор так: "Зинченко, однозначно! Потому что у него уже есть видео-клип на ютубе, можете поискать".
Ранее, Зинченко был замечен за пением на сборах национальной команды Украины.
А одноклубник Александра - полузащитник Кевин де Брюйне так отзывался о пении украинца.
"Худший голос в команде? Однозначно Зинченко! Он постоянно поет. Но это реально ужасно", - говорил Кевин Де Брюйне.