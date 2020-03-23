Матч голов от украинцев. Белшина - ФК Минск 1:3. Обзор матча

В матче стартового тура чемпионата Беларуси 2020 года клуб из города Бобруйск уступил "украинской" команде из столицы, за которую выступает сразу 4 наших сограждан - Дмитрий Рыжук, Александр Васильев, Владислав Насибулин и Евгений Чаговец.

Все за исключением последнего приняли участие во вчерашней победе. А двое к ней присоединились своими голами: Васильев сравнял счет, а Рыжук забил третий гол, который поставил точку в матче.

Высшая лига Беларуси. Чемпионат 2020

1 тур

"Белшина" (Бобруйск) - ФК "Минск" 1:3

Голы: Ковель (7) - Васильев (55, с пенальти), Хващинский (55), Рыжук (74)

Видеообзор матча