Матч голов от украинцев. Белшина - ФК Минск 1:3. Обзор матча
Украинцы делают погоду не только в Бресте
В матче стартового тура чемпионата Беларуси 2020 года клуб из города Бобруйск уступил "украинской" команде из столицы, за которую выступает сразу 4 наших сограждан - Дмитрий Рыжук, Александр Васильев, Владислав Насибулин и Евгений Чаговец.
Все за исключением последнего приняли участие во вчерашней победе. А двое к ней присоединились своими голами: Васильев сравнял счет, а Рыжук забил третий гол, который поставил точку в матче.
Высшая лига Беларуси. Чемпионат 2020
1 тур
"Белшина" (Бобруйск) - ФК "Минск" 1:3
Голы: Ковель (7) - Васильев (55, с пенальти), Хващинский (55), Рыжук (74)
Видеообзор матча
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