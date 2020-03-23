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Лунин об Испании: С полок магазинов исчезли два товара

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Хотя в целом всего хватает

Лунин об Испании: С полок магазинов исчезли два товара
Новина українською

Вратарь сборной Украины и "Реал" Овьедо Андрей Лунин рассказал о карантине из-за коронавируса Covid-19 в Испании.

По словам голкипера, в магазинах есть все необходимое, чтобы пересидеть пандемию дома.

Хотя с полок исчезло жидкое мыло и резиновые перчатки. Оставалась лишь последняя пачка мыла, которую я забрал. Молоко немного разобрали, а так всего вдоволь: фрукты, вода, хлеб, макароны, крупы. Всего хватает.

Магазин заполнен, мало кто набирает большое количество продуктов. Приходят через день, кто в маске, кто без.

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За первую неделю один раз мы выходили на улицу в магазин, немного подкупили продукты, и на этом все закончилось. Все плюс-минус один и тот же, тренируемся каждый день. Час-полтора уходит на тренировки, а потом готовим что-нибудь поесть.

На улице паники нет, ходят патрули, которые следят, чтобы никто не ходил без дела. Сейчас заехали военных иногда можно заметить, пролетает дрон.

Фильмов уже посмотрели очень много, но сейчас они уже надоели. Думаю, скоро дойдет дело и до изучения языков", - сказал Лунин.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Источник:
Профутбол

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