Лунин об Испании: С полок магазинов исчезли два товара

Вратарь сборной Украины и "Реал" Овьедо Андрей Лунин рассказал о карантине из-за коронавируса Covid-19 в Испании.

По словам голкипера, в магазинах есть все необходимое, чтобы пересидеть пандемию дома.

Хотя с полок исчезло жидкое мыло и резиновые перчатки. Оставалась лишь последняя пачка мыла, которую я забрал. Молоко немного разобрали, а так всего вдоволь: фрукты, вода, хлеб, макароны, крупы. Всего хватает. Магазин заполнен, мало кто набирает большое количество продуктов. Приходят через день, кто в маске, кто без.

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