Милевский: Только кто-то начинает чихать – сразу несем градусник

Украинский нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский описал ситуацию с коронавирусом Covid-19 в Беларуси.

Трудно ли нам сейчас играть? Нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решения. Поэтому уже состоялся первый тур. Для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второго. Пока играем, во власти пока все под контролем.

У нас никакой паники нет, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно поесть. Ничего сверхъестественного я не замечаю.