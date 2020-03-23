Милевский: Только кто-то начинает чихать – сразу несем градусник
И в Беларуси коронавируса боятся
Украинский нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский описал ситуацию с коронавирусом Covid-19 в Беларуси.
Трудно ли нам сейчас играть? Нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решения. Поэтому уже состоялся первый тур. Для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второго. Пока играем, во власти пока все под контролем.
У нас никакой паники нет, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно поесть. Ничего сверхъестественного я не замечаю.
В команде если кто-то начинает чихать, сразу несем ему градусник. Здесь уже не до шуток. У каждого бывают какие-то сопли, простуда. Но мы все верим, что это простой вирус, а не тот, известный, который есть во всем мире. Стараемся не паниковать, поменьше контактировать с другими", - сказал Милевский.