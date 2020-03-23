Макаренко: Для больших доходов от телетрансляций Кортрейк должен подниматься в таблице

Украинский легионер "Кортрейка" Евгений Макаренко рассказал о коронавирусе в Бельгии и мотивации его команды до завершения соревнований.

Евгений замечает, что его команда пошла на карантин на прошлой неделе.

В субботу у нас должен был состоятся матч, но за день до игры на предигровой тренировке нам объявили, что игра не состоится, чемпионат приостановлен до решения УЕФА. После этого было только одна тренировка и потом все ушли на карантин, чтобы не было контактов.

Еще не знаем, как долго это все продлится. Сначала была информация до 4 апреля. Хотя ситуация, конечно, не радует. Как и все, следим за новостями и надеемся, что количество больных не будет расти.

Клуб позволяет футболистам выходить на улицу, чтобы подышать воздухом.

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Поэтому с семьей выходим в безлюдные места, в парк, чтобы прогуляться с детьми. Что касается тренировок, то у нас на базе есть открытое поле, на котором можно проводить индивидуальные тренировки. Нельзя собираться большими компаниями.

Евгений поддерживает контакт с другими украинском в Бельгии.

Недавно переписывался с Романом Яремчуком. В принципе, во всех похожая ситуация. Все дома, все придерживаемся правил гигиены. Никто не нарушает режим карантина. Вечером с женой смотрим разные фильмы, сериалы.

Бельгийцы, как заметил Евгений, сначала не до конца понимали или не верили в то, что происходит.

Когда мы в магазин заходили в масках, сначала люди удивленно на нас смотрели. Сейчас уже больше людей надевают маски.

Поход в аренду "Кортрейка" с "Андерлехта" Евгений Макаренко воспринимает положительно.

Здесь я имею игровую практику, поэтому сам настаивал на этом переходе. Для меня важно выйти на свой прежний уровень, чтобы играть, быть востребованным в команде. Я не такой футболист, который долго может сидеть на замене без шанса проявить себя. Таких шансов у меня в "Андерлехте" в последнее время практически не было. В плане инфраструктуры изменения минимальны. В команде есть хорошие игроки, мы могли бы бороться и за шестерку.

Евгения тренер использует в середине поля.