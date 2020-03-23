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Фиорентина ищет атакующего хавбека. Малиновский - в шорт-листе

Наши за границей
(1 голосов)

Фиалки хотят усилить атакующий потенциал

Фиорентина ищет атакующего хавбека. Малиновский - в шорт-листе
Новина українською

"Фиорентина" ищет варианты для усиления атакующей линии.

Как сообщает La Repubblica, клуб из Флоренции намерен подписать толкового атакующего хавбека и активно работает в данном направлении.

В шорт-листе "фиалок" на данный момент находятся 3 кандидатуры - Лукас Пакета из "Милана", Родриго Де Поль из "Удинезе", а также представитель "Аталанты", украинец Руслан Малиновский.

Напомним, что Малиновский перебрался в "Аталанту" летом 2019 года за 12,5 млн евро и в текущем сезоне сыграл за бергамаски 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Удинезе (Удине) Фиорентина (Флоренция) Милан Лукас Пакета Родриго Де Поль
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
23.03.2020 в 16:59
Может стоит туда и перейти, если он там будет играть в основе. В Аталанте большая конкуренция, и Гасперини видит его только игроком запаса, способного усилить игру.
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