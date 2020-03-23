Фиорентина ищет атакующего хавбека. Малиновский - в шорт-листе

"Фиорентина" ищет варианты для усиления атакующей линии.

Как сообщает La Repubblica, клуб из Флоренции намерен подписать толкового атакующего хавбека и активно работает в данном направлении.

В шорт-листе "фиалок" на данный момент находятся 3 кандидатуры - Лукас Пакета из "Милана", Родриго Де Поль из "Удинезе", а также представитель "Аталанты", украинец Руслан Малиновский.

Напомним, что Малиновский перебрался в "Аталанту" летом 2019 года за 12,5 млн евро и в текущем сезоне сыграл за бергамаски 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.