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Зубков: Если убрать Шахтер и Динамо, то чемпионат Венгрии будет сильнее УПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

Интересное сравнение

Зубков: Если убрать Шахтер и Динамо, то чемпионат Венгрии будет сильнее УПЛ
Новина українською

Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков сравнил чемпионат Венгрии и УПЛ.

"Сейчас немало украинских футболистов едет в Венгрию. Прежде всего ради финансовой стабильности. Насколько мне известно, здесь у всех клубов в этом вопросе все благополучно. Я не скажу, что зарплаты выше, но чемпионат Венгрии как-то живее выглядит.

Сильнее ли сам чемпионат Венгрии? Если убрать "Шахтер" и "Динамо" – то да. Но точно здесь лучше инфраструктура, условия, атмосфера на трибунах. И главное – нет такого, что нужно добираться во Львов из Мариуполя по 30 часов на поезде. В Венгрии все компактно – в 3-4 часах", – сказал Зубков.

Напомним, что в "Ференцвароше" Зубков играет в аренде, а его контракт принадлежит "Шахтеру".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
football24

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Комментарии (9)
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Динамо-машина (Киев)
23.03.2020 в 19:44
А вообще, то наши Заря, Десна и Александрия боролись бы за чемпионство в Венгрии.
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
23.03.2020 в 19:32
А якщо з чемпіоната Угорщини прибрати Ференцварош та МОЛ Фехервар, то буде наша перша ліга, та й то середняки не вище ..
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+1
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Динамо-машина (Киев)
23.03.2020 в 19:44
100%
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0
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Tom Valentine (Bolintci)
23.03.2020 в 19:22
Если бы да кабы во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород. В любом национальном чемпионате убери лидеров и останется болото. Я не защищаю УПЛ, но вот эти "если"... Бесят. Если бы бабушка Зубкова была бы дедушкой, то и Зубкова не было бы. Мыслитель...
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
23.03.2020 в 19:28
Вот это да. Какой бы реально был бы чемпионат, если бы не было лидеров в топ чемпионатах? Без Барселоны и Реала Испания была бы даже хуже чемпионата Португалии, без ПСЖ Лига 1 была бы на уровне Бельгии. Только в АПЛ и частично в Серии А есть около 5 клубов и более, который могут многое решать в чемпионате.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.03.2020 в 19:15
Если убрать чемпионат Венгрии, то чемпионат Сан-Марино будет сильнее...
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0
0
Joyce (Donetsk)
23.03.2020 в 19:14
Зубков прав в одном, сам того не осознавая: ЧВ - интереснее для зрителей как таковой. А мы уже изначально знаем, кто есть кто. С одной стороны, конечно, приятно, что твой клуб есть "впереди планеты всей", а с другой, полное отсутствие интриги (с т.з. болельщика ШД).
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Dimka26 (Чернигов)
23.03.2020 в 19:04
Динамо отвязаться от Зари, Десны и Александрии не может. О чем этот хлопчик вещает? Ференцварош сам по себе не сильнее вышеперечисленных. Про другие клубы там вообще молчать нужно. Ка уровне Карпат, если не хуже.
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+1
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Tenma7 (Чернигов)
23.03.2020 в 18:54
Если бы у бабушки были яйца.....
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