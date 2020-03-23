Зубков: Если убрать Шахтер и Динамо, то чемпионат Венгрии будет сильнее УПЛ

Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков сравнил чемпионат Венгрии и УПЛ.

"Сейчас немало украинских футболистов едет в Венгрию. Прежде всего ради финансовой стабильности. Насколько мне известно, здесь у всех клубов в этом вопросе все благополучно. Я не скажу, что зарплаты выше, но чемпионат Венгрии как-то живее выглядит.

Сильнее ли сам чемпионат Венгрии? Если убрать "Шахтер" и "Динамо" – то да. Но точно здесь лучше инфраструктура, условия, атмосфера на трибунах. И главное – нет такого, что нужно добираться во Львов из Мариуполя по 30 часов на поезде. В Венгрии все компактно – в 3-4 часах", – сказал Зубков.

Напомним, что в "Ференцвароше" Зубков играет в аренде, а его контракт принадлежит "Шахтеру".