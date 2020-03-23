Чигринский, Златан и Коутиньо - топ провальных трансферов Барселоны от Marca
Журналисты даже целую сборную составили
Пока футбол на перерыве, журналисты занимаются тем, что подбивают статистику, составляют различные символические сборные и ворошат историю.
Вот и испанская Marca решила составить символическую сборную игроков "Барселоны", чьи трансферы в XXI веке можно считать провальными. Попал в эту сборную и украинский защитник Дмитрий Чигринский.
"Летом 2009 украинец был куплен за 25 млн евро, но не вернул заплаченных за себя денег, а за сезон, проведенный в команде, выглядел в центре обороны довольно неуместно", - пишет издание.
В целом же данная сборная выглядит так:
Вратарь: Ришар Дютрюэль
Защитники: Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален, Йерри Мина
Полузащитники: Александр Сонг, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма, Хуан Роман Рикельме, Филиппе Коутиньо
Нападающий: Златан Ибрагимович
Напомним, что Чигринский перешел в "Барселону" из "Шахтера" в 2009 году за 25 миллионов евро, а через год он вернулся в донецкий клуб за 15 миллионов. За это время футболист в составе каталонцев провел 14 матчей.