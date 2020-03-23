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Чигринский, Златан и Коутиньо - топ провальных трансферов Барселоны от Marca

Наши за границей
(1 голосов)

Журналисты даже целую сборную составили

Чигринский, Златан и Коутиньо - топ провальных трансферов Барселоны от Marca
Новина українською

Пока футбол на перерыве, журналисты занимаются тем, что подбивают статистику, составляют различные символические сборные и ворошат историю.

Вот и испанская Marca решила составить символическую сборную игроков "Барселоны", чьи трансферы в XXI веке можно считать провальными. Попал в эту сборную и украинский защитник Дмитрий Чигринский.

"Летом 2009 украинец был куплен за 25 млн евро, но не вернул заплаченных за себя денег, а за сезон, проведенный в команде, выглядел в центре обороны довольно неуместно", - пишет издание.

В целом же данная сборная выглядит так:

Вратарь: Ришар Дютрюэль

Защитники: Мартин Касерес, Дмитрий Чигринский, Томас Вермален, Йерри Мина

Полузащитники: Александр Сонг, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма, Хуан Роман Рикельме, Филиппе Коутиньо

Нападающий: Златан Ибрагимович

Напомним, что Чигринский перешел в "Барселону" из "Шахтера" в 2009 году за 25 миллионов евро, а через год он вернулся в донецкий клуб за 15 миллионов. За это время футболист в составе каталонцев провел 14 матчей.

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В статье: Дмитрий Чигринский Златан Ибрагимович Томас Вермален Хуан Роман Рикельме Мартин Касерес Александр Сонг Барселона Филиппе Коутиньо Рикардо Куарежма Андре Гомеш Йерри Мина Ришар Дютрюэль
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Комментарии (3)
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ivst (kharkov)
23.03.2020 в 19:53
насчёт Йери Мины - чувак на порядок сильнее, чем жирный бокопор Умтити, ему просто не дали шансов закрпиться в составе; блестящий Коутиньо полностью на совести Вальверде; а где Дембеле, кто скажет? Большего провала трудно и придумать
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
23.03.2020 в 19:49
Ну Златан уже всё поведал о своём "провальном трансфере" . И почему-то ему верится... И насчёт Йерри Мина, чувак -зазитник на ЧМ забивает несколько важных голов в плей-офф за Колумбию, в АПЛ также, в защите монстр, а в ФКБ провальный... За Коутиньо я вообще молчу. Хочется ещё и про Гремлина пару слов сказать, но ладно, подождём...
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avatar
MES QUE UN CLUB
23.03.2020 в 19:35
Как-то неправильно называть трансфер Ибрагимовича провальным, потому что не смог ужиться с тренером. Статистика вроде не плохая была.
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