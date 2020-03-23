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Морозюк: Все будет хорошо. Мир и наша страна заработают по-новому

Наши за границей
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Николай советует сохранять позитивный настрой

Морозюк: Все будет хорошо. Мир и наша страна заработают по-новому
Новина українською

Украинский защитник "Ризеспора" Николай Морозюк поделился своими мыслями о ситуации с пандемией коронавируса.

"В связи с последними событиями – карантином, коронавирусом, этой паникой/истерикой и страхами, - задумался вчера о происходящем. Что это такое происходит? Что за период такой в нашей жизни?

Но потом как бы думаю: может, это нам дается возможность лишний раз задуматься, перезагрузиться, набраться сил и побыть с семьями. Мы ведь всегда куда-то спешили, работали, мучились и расстраивались…

Нам дается возможность с окончанием карантина перебороть все это. Сегодня я просыпаюсь и смотрю у своей знакомой ролик, где какой-то профессор говорить те же слова, что в мире происходят большие проблемы, и это время дается нам, чтобы многое осознать, о многом подумать и многое переоценить.

Поэтому будьте на позитиве, не опускайте голову и все будет хорошо! Мир заработает по-новому, и наша страна заработает по-новому. Всем здоровья", - сказал Морозюк в видео, которое выложил в сториз на своей странице в Инстаграме.

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В статье: Николай Морозюк Ризеспор (Ризе) коронавирус
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Источник:
Динамомания

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