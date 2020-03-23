Шевченко вошел в сборную самых дорогих игроков 2007 года от Transfermarkt
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Пока мир находится на карантине, а футбол заморожен, известный статистический портал Transfermarkt поворошил прошлое и составил символическую сборную самых дорогих игроков уже далекого 2007-го года.
Вошел в нее и экс-форвард, "Челси" Андрей Шевченко, который тогда был оценен в 46 миллионов евро.
Выше, чем нынешний главный тренер сборной Украины, тогда оценивались только Роналдиньо (80), Кака (70), Лионель Месси (60) и Тьерри Анри (50).
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Источник:Transfermarkt
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