Шевченко вошел в сборную самых дорогих игроков 2007 года от Transfermarkt

Пока мир находится на карантине, а футбол заморожен, известный статистический портал Transfermarkt поворошил прошлое и составил символическую сборную самых дорогих игроков уже далекого 2007-го года.

Вошел в нее и экс-форвард, "Челси" Андрей Шевченко, который тогда был оценен в 46 миллионов евро.

Выше, чем нынешний главный тренер сборной Украины, тогда оценивались только Роналдиньо (80), Кака (70), Лионель Месси (60) и Тьерри Анри (50).