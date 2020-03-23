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Шевченко вошел в сборную самых дорогих игроков 2007 года от Transfermarkt

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Шевченко вошел в сборную самых дорогих игроков 2007 года от Transfermarkt
Новина українською

Пока мир находится на карантине, а футбол заморожен, известный статистический портал Transfermarkt поворошил прошлое и составил символическую сборную самых дорогих игроков уже далекого 2007-го года.

Вошел в нее и экс-форвард, "Челси" Андрей Шевченко, который тогда был оценен в 46 миллионов евро.

Выше, чем нынешний главный тренер сборной Украины, тогда оценивались только Роналдиньо (80), Кака (70), Лионель Месси (60) и Тьерри Анри (50).

Шевченко вошел в сборную самых дорогих игроков 2007 года от Transfermarkt - изображение 1

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В статье: Андрей Шевченко Украина Челси (Лондон)
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Источник:
Transfermarkt

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