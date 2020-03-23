Зубков: Борячук превзойдет Селезнева, У него есть все для этого

Полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков (права на которого принадлежат "Шахтеру"), предрекает Андрею Борячуку, который сейчас играет в аренде в турецком "Ризеспоре", большое будущее.

– Вы родились в Макеевке. Селезнев был вашим кумиром?

– Честно говоря, до 19-20 лет я даже не знал, что он из Макеевки. Узнал только после того как сам попал в "Шахтер". Мы с ним немного пересеклись при Луческу, он тогда вернулся из "Кубани".

– Царь Султанович вас под свое крыло не взял?

– Нет.

– Был ли кто-нибудь круче Селезнева среди украинских нападающих в 2010-х годах?

– Я думаю, Андрей Борячук станет круче. У него есть все качества для этого. Если Андрюха вернет свою прежнюю уверенность и станет правильно работать над собой, то превзойдет Селезнева. Но на данный момент, конечно, форвард номер один – Яремчук. Он хорошо себя проявляет в Бельгии, это его лига!

– Кто еще из футболистов вышел из Макеевки?

– Макеевка – футбольный город. Много кто вышел отсюда. Из тех, что я знаю – Сергей Валяев, игравший в "Металлисте" (и "Днепре") и Эдуард Цихмейструк. Еще много футболистов старого поколения из Макеевки. В Макеевке очень любили футбол. В 8-9 утра уже яблоку не было где упасть на футбольных площадках. Вот только, когда мне уже исполнилось лет 17-18, там где у нас были очереди, в лучшем случае пару человек мяч пинало. Выехали, наверное.