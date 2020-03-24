Зубков о Петряке: Во время игры у него бокалы с пивом летели, зажигалки и монеты
В матче "Ференцварош" - МОЛ Види
Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков рассказал о ненависти болельщиков "Фради" к бывшему игроку клуба также украинцу Ивану Петряку, который посмел перейти в состояние соперника - МОЛ Види.
Зубков отмечает, что у него с Петряком замечательные отношения.
Ежедневно переписываемся, созваниваемся. Он только рад моим успехам, а я - его.
Другое мнение о Петряке у болельщиков "Фради".
Мягко говоря, Ваньку недолюбливают. Во время игры у него и бокалы с пивом летели, и зажигалки с монетами. Пока они его не простили. Но вы же знаете, что время лечит.
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Источник:Футбол 24
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
24.03.2020 в 08:49
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Dardolis (Первомайск)
24.03.2020 в 08:51
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