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Зубков о Петряке: Во время игры у него бокалы с пивом летели, зажигалки и монеты

Наши за границей
(1 голосов)

В матче "Ференцварош" - МОЛ Види

Зубков о Петряке: Во время игры у него бокалы с пивом летели, зажигалки и монеты
Новина українською

Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков рассказал о ненависти болельщиков "Фради" к бывшему игроку клуба также украинцу Ивану Петряку, который посмел перейти в состояние соперника - МОЛ Види.

Зубков отмечает, что у него с Петряком замечательные отношения.

Ежедневно переписываемся, созваниваемся. Он только рад моим успехам, а я - его.

Другое мнение о Петряке у болельщиков "Фради".

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Мягко говоря, Ваньку недолюбливают. Во время игры у него и бокалы с пивом летели, и зажигалки с монетами. Пока они его не простили. Но вы же знаете, что время лечит.

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В статье: Иван Петряк Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии Александр Зубков МОЛ Види (Секешфехервар)
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
24.03.2020 в 08:49
Наверно В него летели, а не у него
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+1
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Dardolis (Первомайск)
24.03.2020 в 08:51
Трудности детского перевода...
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0
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