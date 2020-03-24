Зубков о Петряке: Во время игры у него бокалы с пивом летели, зажигалки и монеты

Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков рассказал о ненависти болельщиков "Фради" к бывшему игроку клуба также украинцу Ивану Петряку, который посмел перейти в состояние соперника - МОЛ Види.

Зубков отмечает, что у него с Петряком замечательные отношения.

Ежедневно переписываемся, созваниваемся. Он только рад моим успехам, а я - его.

Другое мнение о Петряке у болельщиков "Фради".

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